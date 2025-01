‘Não poderemos avançar até…’: GRANDE comentário de Netanyahu sobre o acordo de reféns Israel-Gaza | Notícias do mundo

Acordo de reféns entre Israel e Hamas: O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que Israel não será capaz de avançar com um quadro acordado relativamente à implementação do acordo de cessar-fogo em Gaza até que o Hamas forneça a lista de reféns a libertar. Ele afirmou que nenhuma violação do acordo será tolerada.

Em postagem na plataforma de mídia social, violações do acordo. O Hamas é o único responsável.”

Isto ocorre depois que o governo israelense aprovou no sábado o acordo de cessar-fogo e libertação de reféns com o Hamas por 24 votos a favor e 8 contra, de acordo com um relatório do Times of Israel.

Na sexta-feira, o gabinete de segurança israelense aprovou a libertação de reféns e o acordo de cessar-fogo com o Hamas e recomendou que o governo o adotasse.

A unidade de coordenação de reféns e pessoas desaparecidas do governo israelense notificou na sexta-feira as famílias dos 33 reféns israelenses que deverão ser libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza.

Israel não foi informado quantos dos 33 estão vivos, embora espere que a maioria esteja. Israel receberá um relatório completo sobre a situação de todos os que constam da lista sete dias após o cessar-fogo.

A ordem de liberação ainda não é conhecida. Espera-se que as identidades daqueles que retornarão sejam fornecidas 24 horas antes de cada libertação, informou o Times of Israel.

Além dos 33 reféns programados para libertação na primeira fase, Israel afirma que há atualmente mais 65 reféns detidos em Gaza, incluindo os corpos de pelo menos 36 mortos confirmados. À medida que a primeira fase avança, as negociações centrar-se-ão na libertação dos restantes reféns, no fim da guerra e na futura reconstrução de Gaza.

Os aliados da coligação de extrema-direita de Netanyahu pressionaram-no para não concordar em pôr fim aos combates, e as famílias dos 65 reféns restantes temem que a segunda fase nunca aconteça e que os seus entes queridos possam permanecer nas mãos de terroristas.

As equipes de negociação de Israel e do Hamas assinaram o acordo em Doha na sexta-feira, depois de superar os obstáculos finais. Tanto os Estados Unidos como o Qatar, que mediou as negociações, anunciaram na quarta-feira que foi alcançado um acordo para pôr fim à guerra de 15 meses em Gaza desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.