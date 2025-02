EUA. A reunião foi construtiva. Não poderíamos imaginar o melhor resultado. A guerra na Ucrânia está em andamento há três anos e ninguém poderia impedi -la. Portanto, as partes devem começar a conversar entre si no conflito. Não concordamos que os Estados Unidos se comuniquem com a Rússia sem consultar aliados, estamos realmente em contato com eles todos os dias. Os países europeus devem oferecer garantias de segurança para a Ucrânia – e gastar muito mais de 2% do PIB em sua própria segurança.

Rússia. As negociações foram respeitosas e calmas. A lógica do isolamento, que reinou com Bayden, agora foi expulso. O time dos EUA disse que duas supermidades não poderiam se comunicar. Concordamos em considerar os interesses, embora seja muito cedo para falar sobre compromissos. Afirmamos que as empresas americanas perderam 300 bilhões por deixar a Rússia e ofereceram cooperação no Ártico. Na Ucrânia, alguns comandantes de negociadores entrarão em contato. A data da reunião de Putin e Trump ainda é desconhecida.

A recontagem foi feita de acordo com as declarações das delegações russas e americanas.

A Rússia e os Estados Unidos se reuniram em Riyadh. Eles concordaram em normalizar o relacionamento. Principal Segundo jornalistas, um plano foi desenvolvido para o final da guerra. Permite eleições na Ucrânia antes de assinar um tratado de paz

A Rússia e os Estados Unidos se reuniram em Riyadh. Eles concordaram em normalizar o relacionamento. Principal Segundo jornalistas, um plano foi desenvolvido para o final da guerra. Permite eleições na Ucrânia antes de assinar um tratado de paz