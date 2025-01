‘Não porque sou preguiçoso’: um CEO indiano ‘que vale US$ 5.000 por hora’ não lava louça há 4 anos; gera debate

‘Não porque sou preguiçoso’: um CEO indiano ‘que vale US$ 5.000 por...

Se ignorar o dever de lavar a louça pudesse desencadear um debate global, a confissão deste CEO de origem indiana certamente seria essa. Numa publicação no LinkedIn, o CEO, que “vale 5.000 dólares por hora”, disse que não lavava louça há quatro anos, e a Internet estava repleta de um debate sobre produtividade, delegação e o valor do tempo.

“Não porque seja preguiçoso”, comentou o CEO, destacando o valor do tempo e a importância da terceirização.

“Não lavo louça há 4 anos. Não porque ele seja preguiçoso. Porque meu tempo vale US$ 5.000 por hora”, dizia o post.

No entanto, explicando o motivo de sua decisão, o CEO disse que delegar tarefas como lavar louça, que poderiam ser terceirizadas por US$ 15 a hora, permitiu que ele se concentrasse em um trabalho que valia US$ 5 mil por hora. “Matemática simples”, disse ele, chamando-a de uma decisão “acéfala”.

O CEO concluiu sua postagem incentivando outras pessoas a reavaliarem o uso do tempo: “Pare de fazer tarefas que custam US$ 15 por hora. Comece a trabalhar por US$ 5.000 por hora. “É assim que aumenta.”

Foi assim que os internautas reagiram: A publicação rapidamente se tornou viral, com alguns aplaudindo a sua dedicação à eficiência e outros questionando as implicações mais amplas da partilha de tarefas domésticas e a sua praticidade para os profissionais do dia-a-dia.

Os críticos destacaram que a terceirização não é universalmente viável e enfatizaram o privilégio por trás de tais opções. No entanto, os seus apoiantes consideraram-no um movimento estratégico para se concentrar em tarefas de alto valor.

“O ditado ‘seja generoso com tudo menos com seu tempo’ nunca fez tanto sentido…” elogiou um usuário.

“Ainda quero apoiar minhas lojas e meus funcionários trabalhando ao lado deles, mas quanto mais faço isso, mais uso meu tempo para fechar negócios e comercializar nosso produto. Ótima lição aqui! disse outro usuário.

Porém, alguns usuários não achavam correto calcular o valor de cada tarefa na vida e diziam que algumas coisas deveriam ser feitas apenas por fazê-las.

“Pare de dormir, porque dormir ganha US$ 0 por hora. Agora *isso* aumenta.” – brincou um usuário.

“Adoro o seu conteúdo, Ravi; lembre-se que Jeff Bezos ainda lava a louça. Abra espaço para perder tempo”, acrescentou outro, referindo-se ao fundador da Amazon e ao segundo homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 233,5 bilhões.

