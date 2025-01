"Não quero reclamar do Amadeus, mas…": o último deslize sensacional

Alessandra Menzani 19 de janeiro de 2025

Bem, nada a reclamar Amadeusmas aos 62 anos você escolhe as coisas, elas não são impostas a você. Sua mudança para Nove com o jogo no horário nobre. Quem sabe quem ele é? já foi uma decepção em termos de audiência, depois foi fechado, reformulado e depois colocado novamente na TV; Como ele poderia imaginar que magicamente passaria para o horário nobre após as férias de Natal e se tornaria um programa de sucesso? É verdade que é proposto uma vez por semana e não todos os dias, causa menos danos, mas os dados são realmente deprimentes. Quem sabe quem ele é – Speciale só consegue 427 mil espectadores, um share de 2,40%, mais ou menos o resultado de quando o programa estava em sua série anterior.

Amadeus é um caso que vale a pena estudar. Como alguém que triunfou em Sanremo por cinco anos consecutivos no papel de apresentador e diretor artístico pode completar uma parábola tão rapidamente desastrosa é um mistério profundo; como é possível que a lição de quando ele deixou Rai décadas atrás para Conjunto de mídia isso não o ajudou é um enigma igualmente estranho. Ok, 100 milhões de euros por 4 anos (nunca confirmados) não é uma quantia pequena. Mas ele nega que o motivo da saída de Rai tenha sido dinheiro, mas sim motivos emocionais. Ele se sentiu um pouco mimado. Pobre coração.





“Rai fez tudo economicamente para me manter”, disse ele, “os dois contratos na mesa do meu advogado eram idênticos, mas faltava alguma coisa do ponto de vista humano e emocional. Pode parecer loucura, mas confio nas sensações e aos 62 anos as relações humanas vêm antes de muitas outras coisas. Na Rai, emocionalmente falando, não percebi mais o que percebia antes, embora ainda haja muitas pessoas que admiro e respeito: mas as coisas mudam.” os custos, La Corrida di Corrado foi até revivido em novembro e confiado a Amadeus. As críticas foram boas, teria sido difícil fazer o contrário, mesmo que o tivessem dado a Giucas Casella. 2024 um ano recorde para o grupo Warner Discovery: terceira editora com 9,4% de share nas 24 horas e um crescimento de +9% em relação ao ano passado.

Certamente não graças a Ama. Como disse um ex-gerente da Rai: “Existem personagens fortes e personagens de formato”. O Amadeus pertence à segunda categoria e na verdade o Affari Tui, o jogo pack que passou para Stefano Di Martino quando o Amadeus foi abandonado, não sofreu. O oposto. “Ele é um meio-campista de TV: tem muitas limitações”, disse um jogador muito poderoso na tela com os microfones desligados. Se você está na segunda categoria (o que não é um insulto) significa que você tem um emprego, mas não é o caso de que se você passar de uma plataforma para outra as pessoas irão segui-lo como se você fosse John Lennon. Muitos colegas são como ele, trabalham com excelência, sem proclamações ou vitimizações. Mas Amadeus brincou com o que os gregos chamavam de orgulho, aquela “atitude de arrogância, a coragem de se parecer com os deuses”. “Vaidade: absolutamente meu pecado favorito”, disse Al Pacino na cena final de O Advogado do Diabo. Nós temos a ideia.