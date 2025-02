‘Não se esqueça …’: Kate Middleton marca o Dia Mundial do Câncer com uma foto em movimento no príncipe Louis de 6 anos

A princesa de Gales, Kate Middleton, no Dia Mundial do Câncer, compartilhou uma fotografia sincera tirada por seu filho de seis anos, o príncipe Louis. Kate Middleton está atualmente se referindo.

A imagem, compartilhada na conta do Instagram de Kate Middleton, mostra a princesa em pé na floresta, sorrindo com braços estendidos, vestidos com uma jaqueta e chapéu verde. De acordo com PessoasA foto foi tirada pelo príncipe Louis em Windsor.