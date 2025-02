‘Não sei o que vai acontecer amanhã’: Trump reitera seu chamado ao Hamas para reféns gratuitos | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta -feira (horário local) que não tinha certeza do que aconteceria no sábado ao meio -dia, uma referência ao prazo que ele estabeleceu no início desta semana, dizendo “que todo o inferno” se O Hamas não libera os reféns que ainda param em Gaza ao meio -dia no sábado. Ele reiterou seu chamado ao Hamas para liberar reféns.

Falando aos jornalistas, Trump falou sobre os reféns que foram lançados na semana passada e conversaram sobre como eles têm fracos depois de serem cativos em Gaza. Ele disse que o Hamas tratou muito mal os reféns.

Quando perguntado sobre seu prazo anterior para lançamento de reféns, Trump disse: “Não sei o que acontecerá amanhã às 12 horas. Depende de mim. Seria preciso uma posição muito difícil. Não posso te dizer o que é Vou fazer Israel.

Mas vi que as últimas pessoas saíram e olharam para ele antes e depois da foto. Um menino era um cara grande, forte e saudável. Você poderia dizer que eu estava um pouco acima do peso? Não está mais acima do peso. Parece que ele acabou de deixar o Holocausto. Parece uma imagem do Holocausto. Eu olhei por muito tempo e fui muito mal tratado.

Ele disse que o Hamas havia anunciado anteriormente que não divulgará reféns e lembrou o prazo que havia dado ao grupo terrorista no início desta semana, Trump disse que o Hamas não queria libertar os reféns, no entanto, eles tomaram a decisão repentinamente.

Trump disse: “Uma jovem mulher saiu na semana passada. Sua mão foi voada. Quero dizer, literalmente, a mão dela estava tentando parar uma bala que estava indo para o rosto dela. A mão veio. Ele sai assim e limpou. Dedos e muitas de suas mãos.

“Mas, na realidade, acho que eles deveriam libertar todos os reféns. Lembre -se, eles provavelmente serão tão ruins quanto pareciam. Quero dizer, não gosto de dizer isso, mas eles parecem muito ruins. Quatro dias atrás, cinco Dias atrás, quando vi para as jovens que saíram, elas foram tratadas muito mal.

No início da segunda -feira, o Hamas ameaçou adiar o próximo lançamento de reféns que ocorrerá no sábado “até mais notificação” e acusou Israel de quebrar o contrato de incêndio alto.

Depois de assinar as ordens executivas em 10 de fevereiro, Trump disse: “No que me diz respeito, se todos os reféns não forem devolvidos no sábado às 12 horas, acho que é um momento apropriado, eu diria que cancelaria e o que cancele, cancele, cancele, cancele, cancele, cancele, cancele e cancele, cancele -o, cancele -o, cancele -o, cancele -o, cancele -o, cancele -o, cancele -o e cancele, cancelando -o e cancele, cancele -o, cancelando -o e cancele, cancelando -o e cancele, cancelando -o e cancele -o, cancelando -o e cancelando -o e cancelando -o e cancelando Cancelar, eles o cancelam, todas as apostas são desligadas e deixam o inferno explodir “, informou a CNN.

Ele disse: “Eu diria que eles devem ser devolvidos aos 12 anos, e depois disso, eu diria, todo o inferno explodirá”.

Quando perguntado o que “All Hell” poderia envolver em Gaza, o presidente dos Estados Unidos declarou: “Ele descobrirá e o descobrirá: o Hamas descobrirá o que quero dizer”, de acordo com o relatório da CNN.

Além disso, ele disse: “Estou falando de mim mesmo. Israel pode cancelá -lo, mas de mim mesmo no sábado às 12 horas e, se não forem, eles não estão aqui, todo o inferno sairá”.

Enquanto isso, o Gabinete do Primeiro Ministro de Israel disse na sexta -feira que havia recebido os nomes de três reféns masculinos: Sagui Dekel Chen, Sasha Troofanov e Iair Horn, o Hamas será lançado no sábado, como parte da sexta troca de prisioneiros de reféns sob El Alto do atual acordo de incêndio com o Hamas, informou o Times of Israel.

O Hamas informou a Israel sobre a identidade de três reféns programados para serem lançados através de mediadores egípcios e Catar, depois de voltar de sua ameaça na quinta -feira para adiar o próximo lançamento de cativos.

Nas últimas semanas, o Hamas publicou 16 israelense e cinco tailandeses, informou o Times of Israel.

Até 73 dos 251 reféns seqüestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, permanecerem em Gaza, incluindo corpos de pelo menos 35 mortos confirmados pelas Forças de Defesa de Israel (IDF).