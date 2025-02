"Não sei se essa coisa vai parar uma guerra …": Jovanotti, um plano sensacional para Sanremo 2025

“Estou preparando uma surpresa, tenho um white paper.” Você quer ver que será Lorenzo Cherubini Jovanotti O grande protagonista do próximo Festival de Sanremo? À margem da conferência de imprensa em VaticanoPara a apresentação da exposição A caminhoFeito pela Biblioteca Apostólica do Vaticano por ocasião de Jubileu 2025O cantor romano falou sobre sua participação como super convidado na primeira noite em Ariston.

“Estou preparando uma boa surpresa, porque tem a ver com música, com uma paixão pela música. complicado Para fazer, não sei como virá, mas se conseguirmos, será muito bonito, muito espetacular “.





Jova fala sobre uma “surpresa complicada”: “Eles me deram papel brancoEu nunca estou sozinho no palco, a música diz isso também. “Eu respeito o dueto entre o cantor israelense Indeterminado e o palestino Mira Awad Sempre no estágio de Ariston, ele acrescentou: “Essas coisas continuam acontecendo na música, elas continuam acontecendo, então eu sempre olho para essas coisas com sua própria esperança, mesmo com entusiasmo, como ele diz para um filme, a música tem esse poder, isso O poder sempre o teve aqui.





“Será um bom momento, não sei se algo assim Ferma uma guerraCertamente uma planta de semente, certamente uma semente para quem testemunha aqui, e o mais importante é que você nunca para, não é tanto o conteúdo de uma música em termos de palavras, mas a aparência emocional de encontrar o encontro do Encontro de duas pessoas que não estariam juntas naquela sala se não houvesse música, mas graças a Deus que existe música.