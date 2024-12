Não seja Meghan Markle: por que você não deveria fazer essa ‘coisa americana’ de compartilhar batons

Os batons são um daqueles cosméticos que as pessoas costumam compartilhar. Pegar emprestado o batom da amiga porque você adora a tonalidade ou simplesmente porque esqueceu o seu é bastante comum. No entanto, compartilhar batons pode causar infecções bacterianas, dizem os especialistas.

“Há um risco aumentado de propagação do vírus herpes simplex, que pode causar herpes labial. “Pessoas com herpes oral são mais contagiosas quando têm herpes labial ativo, então se você pedir protetor labial emprestado a um amigo que tem uma bolha cheia de líquido, você corre o risco de contrair herpes também”, disse a Dra. um dermatologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, disse O jornal New York Times.