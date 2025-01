O Ministério das Relações Exteriores da Rússia não espera “mudanças positivas drásticas” nas relações russas-americanas em relação ao retorno de Donald Trump à Casa Branca. Isso está afirmado no site do Departamento de Publicação, com respostas às perguntas dos jornalistas da conferência de imprensa de Sergei Lavrov.

O ministério acredita que as relações entre Moscou e Washington não mudarão significativamente por causa do “consenso russofóbico formado de dois lidados”, que se refere à percepção da Rússia “como uma ameaça existencial à hegemonia americana”.

“É claro que registramos os sinais vindos da equipe de D. Trump, além de declarações contraditórias, muitas vezes chocantes do novo chefe do estado. Ao mesmo tempo, enfatizamos os padrões americanos de promessa corajosa sobre o renascimento de um diálogo interestadual, que realmente foi interrompido sob George Biden. Veremos o que será, mas o desejo de estabelecer uma comunicação direta é em si elogiar ”, diz a mensagem.

O MVP ressalta que eles não “se enganam com o novo presidente de estrela” e “não temos ilusões sobre ele”.

“Durante seu primeiro mandato, ao contrário das expectativas, o processo de destruir os títulos bilaterais lançados por Barack Obama apenas continuou e, na visão das proporções de sanções anti -russas introduzidas, Barack Trump superou seus antecessores”, disse a linha russa .

23 de janeiro O presidente Donald Trump, falando no Fórum Econômico em Davos, disse que gostaria de se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin em um futuro próximo para encerrar a guerra na Ucrânia. Um dia antes, ele disse que introduziria altos impostos e costumes e imporia sanções a tudo o que a Rússia vende aos Estados Unidos e outros países se o acordo de paz com a Ucrânia não for alcançado em breve.

