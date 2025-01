“Não somos americanos” – ministro groenlandês fez declaração a Trump

O semanário americano The Washington Post publicou um artigo do ministro dos Negócios, Comércio, Recursos Minerais, Justiça e Igualdade de Género da Gronelândia, Naai Nathanielsen, comentando a iniciativa do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de tornar a ilha numa nova ilha. estado de sua condição.

“Como o nosso primeiro-ministro afirmou claramente, a Gronelândia pertence ao povo groenlandês. Não somos dinamarqueses nem americanos”, enfatizou Naaya Nathanielsen em seu material para O Washington Post.

No entanto, a política acrescentou que tem uma atitude positiva em relação à parceria económica com os Estados Unidos. A ministra sublinhou que está interessada em receber mais investimentos americanos na indústria mineira da ilha.

Embora Naaya Nathanielsen não considere a Gronelândia como parte da Dinamarca, do ponto de vista do direito internacional, este território ultramarino ainda está sob a jurisdição do reino. Anteriormente, a primeira-ministra Mette Frederiksen também fez uma declaração sobre a iniciativa de Donald Trump.