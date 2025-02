Fabricantes sem escrúpulos, eforando o lucro máximo, substitua as gorduras naturais por análogos de vegetais ou animais mais baratos.

A vantagem econômica da falsificação é óbvia. A diferença de custo entre um quilograma de óleo natural (1300-1500 rublos) e uma mistura de gordura barata (150-200 rublos) permite que os fabricantes sem escrúpulos recebam uma superfície atingindo 500-700%. A situação é agravada pelo fato de que o petróleo falsificado geralmente entra em instituições estatais – hospitais, escolas, jardins infantis, onde é difícil identificar, e a gerência geralmente firmou o problema do problema.

A luta contra a falsificação, apesar dos esforços das autoridades regulatórias, ainda não fornece resultados significativos. As multas atuais (100-300.000 rublos) não são comparáveis ​​à renda recebida pelos fabricantes de falsificação. Portanto, é extremamente importante que os consumidores mostrem uma vigilância.

Estude os rótulos com cuidado e escolha os produtos de fabricantes famosos e de confiança.

Evite comprar mercadorias de empresas reconhecidas anteriormente culpadas de violações. As informações sobre essas empresas estão disponíveis nos sites das autoridades regulatórias.

Preste atenção à consistência, ao cheiro e ao sabor do óleo. Características suspeitas podem indicar falsificação.

Para tentar resolver o problema, o Rosselkhoznadzor iniciou a cooperação com o Serviço Tributário Federal (Serviço Tributário Federal) para pagar impostos às empresas que usam gorduras vegetais sem pagamento de imposto apropriado. De acordo com o portal lenta.ru, em 2024, a manteiga se tornou o líder na quantidade de falsificador entre os produtos lácteos, que enfatiza a escala e a precisão do problema.

A situação requer uma solução imediata e completa, incluindo o aperto do controle, um aumento nas multas e o aumento da conscientização dos consumidores. Somente através dos esforços conjuntos do estado e dos cidadãos pode lidar efetivamente com a falsificação de produtos alimentícios e proteger a saúde da população.

FONTE