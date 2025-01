Não vá para os banhos públicos e fique em casa: o que contra o qual o calendário popular alerta os habitantes de Pskov

Dia de Ermilov no calendário. Nossos ancestrais acreditavam que ele era considerado o chefe de todas as adversidades e tentou pedir boa sorte, além de ajudá -lo a encontrar as respostas certas a perguntas de interesse.

Neste domingo, você não deve sair de casa, exceto no caso de necessidade absoluta, e não é recomendável ser muito levado por procedimentos de água e banho, porque há um alto risco de “lavar sua sorte”.

Em 26 de janeiro, aqueles que têm representantes da família felina que moram em casa terão sorte. Em nenhum caso você deve ofender gatos ou gatinhos; Se você encontrar um animal na rua, tente alimentá -lo.

Hoje, nossos ancestrais estavam tentando não mover seus animais de estimação. Eles pensaram que, assustando um gato para longe do local onde ele se aqueceu, você poderia estar desempregado. Acordar um gato adormecido também não é bom; Pensamos que a pessoa que o fez em breve poderia adoecer.

Se um gato chegar à sua porta e pedir para entrar em sua casa, você deve recebê -la, trará felicidade, sorte, prosperidade e ajudará a proteger sua família de influências negativas.

Hoje, devemos desistir de visitas e compras; Hoje, nossos ancestrais geralmente tentavam não convidar ninguém em casa e não saíram; Acreditava -se que sair de casa poderia trazer sorte.