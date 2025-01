"Não venha": A mensagem dramática para Vasco Rossi antes de desembarcar nos EUA | Olhar

‘Esta é a situação aqui Los Angeles… A paranóia e o medo de queimar nas colinas ainda são muito altos “: Vasco Rossi Ele informou seus seguidores do Instagram que estava entrando Califórnia Ver a dramática situação de incêndio com seus próprios olhos que a área foi destruída por algumas semanas. Nos últimos dias, ele havia anunciado sua visita escrevendo: “Eu coloquei óculos de sol pretos e vou ver o que acontece”, citando uma de suas famosas músicas, “Hard Meeting”. Atualmente, ele está lá e, a partir daí, ele mostra algumas fotos e vídeos como as coisas estão indo. De Rocker havia comprado uma casa anos atrás, no meio das colinas de Hollywood, ao norte da cidade atingida pelos incêndios.

Em um post no Instagram, com um vídeo mostrando as chamas e a fumaça, o cantor escreveu: “Ontem, assim que saí do avião, recebi uma mensagem do meu primeiro -ministro (gerente de projeto, ed.) Da Marinha Americana : “Não venha, não venha.” Estou atordoado, não entendo, então ligo para ela. Ela me responde muito irritada e diz que um incêndio acabou de quebrar em Griffith Park, logo acima da casa. Ela tinha visto as chamas. Para ela, seus animais. Para ele, os discos de backup de todos os estúdios de gravação trabalham para carregá -los em seus carros. Felizmente, os bombeiros estavam imediatamente no local e imediatamente os controlaram e o início de um incêndio que seria muito perigoso. Depois de algumas horas, tudo estava normal novamente.





Vasco Rossi finalmente disse: “No ar Você ainda cheira a fumaça … Ou talvez seja um sentimento, quem sabe. Algumas pessoas no bairro usam máscaras. No entanto, comecei meu treinamento em altura … do abaixo -assinado … Fique informado “.