Não Virat Kohli: Vídeo viral mostra Anushka Sharma voltando para casa sozinha; A mídia social especula o porquê.

A atriz de Bollywood Anushka Sharma e seu marido Virat Kohli foram vistos no India Gate na manhã de domingo. Segundo relatos da mídia, o casal estava indo para Alibaug, em Maharashtra. O que surpreendeu as redes sociais foi o seu único regresso a Mumbai através do India Gate, na segunda-feira. Os internautas ficaram curiosos para saber onde estava o jogador de críquete indiano, deixando sua esposa sozinha.

No domingo, o casal partiu para Alibaug em seu carro de luxo e fez uma parada no India Gate de Mumbai. Virat trocou cumprimentos com os paparazzi, mas Anushka se absteve de comentar. Eles saíram do cais em uma lancha.