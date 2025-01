Não vou manter o controle: este hidratante que logo se tornará viral é meu segredo para a pele amanteigada neste inverno

Pele rachada, inflamada, estressada pelo inverno, infelizmente conheço bem. Assim que a primeira rajada de vento gelado beija meu nariz e bochechas, minha pele fica sensível e sensível. Como editora de beleza que aplica hidratante como se fosse seu trabalho (porque é), é um cenário bastante frustrante. E ainda assim, encontrar um creme facial que A) hidrate suficientemente a minha pele; B) mantém-no hidratado e protegido o dia todo; e C) não parece muito oleoso nem obstrui os poros (porque também lido com erupções na zona T – divertido!), é como dar de cara com o Hope Diamond.

Bem, pessoal, descobri o saque. Eu uso um hidratante então droga É bom que as pessoas não possam deixar de comentar sobre o quão “macia” minha pele é. (Isso nunca acontece comigo no inverno, só para você saber.) É uma descoberta subestimada de uma marca viral do TikTok, e estou literalmente raspando as laterais do pote para racionar esse ouro líquido. Por mais que eu queira manter o controle, preciso fazer a devida diligência em toda a pele seca e rachada. Adiante, descubra meu segredo definitivo para a pele de inverno.

Ole Henriksen Hidratante de barreira cutânea para treinador de força

Ok, estou ciente de que Ole Henriksen está longe de ser uma marca subestimada. Na verdade, a maioria de suas ofertas se tornam virais no TikTok:hum, Pout Preserve – muitas vezes esgota por causa de todo o (merecido) hype. Dito isto, não sei por que demorei tanto para tentar. este hidratante com infusão de peptídeosque foi lançado originalmente em 2022. Deixe-me dizer, estou muito feliz por finalmente ter conseguido.

Deixe-me ser poético sobre sua lista de ingredientes por um momento. Com jogadores como ceramidas, aminoácidos, ácidos graxos, peptídeos, colágeno, ácido hialurônico, pantenol, niacinamida, E vitamina B12preenche visivelmente a pele com hidratação que dura o dia todo. Esses ingredientes, nomeadamente ácidos graxos, peptídeos, aminoácidos e ceramidas, também ajudam a fortalecer a barreira de hidratação, responsável por manter toda aquela hidratação preciosa trancada por dentro (e os bandidos por fora).

Quanto mais forte for a sua barreira de hidratação, melhor a sua pele será capaz de lidar com os factores de stress, como ventos fortes e ar gelado. E desde a incorporação Treinador de força na minha rotina, minha pele ficou bem menos reativa (leia-se: vermelha e inflamada). Em vez de coceira e descamação, sinto um brilho rosado perceptível; Certa vez, alguém até me perguntou se eu estava usando base, embora não estivesse com um único ponto de maquiagem. É quando você sabe!

A textura também é deliciosamente inesperada. A maioria dos bálsamos de barreira que testei são grossos e parecidos com pomadas, o que me deixa menos inclinado a usá-los durante o dia, embora minha pele esteja praticamente clamando por uma camada extra de proteção. Treinador de forçaentretanto, tem uma textura de bálsamo-gel que derrete na aplicação. Começa como uma solução espessa e viscosa e depois se transforma em um leve véu de hidratação, muito parecido com as fórmulas de creme de água que adoro no verão.

Você pode dizer que estou obcecado? (Crédito da imagem: @jamieeschneider)

Este é um dos cremes de barreira mais sensorialmente atraentes que já experimentei e não me canso dele. Como vocês podem ver na foto acima, estou na miséria; Só isso já deveria dizer o quão obcecado estou, já que estou constantemente mudando minha rotina para testar novos lançamentos de anime. Dito isto, não vou desistir deste hidratante tão cedo. É minha arma secreta para a pele amanteigada e, honestamente, não posso acreditar que não tenha recebido mais publicidade. Ole Henriksen tem um histórico de sensações virais, então espero que esse hit adormecido alcance o status de cult a qualquer momento.

Mais hidratantes de inverno que adoro

Ole Henriksen Hidratante noturno + máscara pós-pele Também testei essa máscara noturna com meu querido Treinador de Força e adorei a combinação até agora! Aplicarei uma camada fina nas áreas mais secas: bochechas e laterais do nariz.

Reviver Máscara noturna Rescue Balm Também não posso dizer coisas boas o suficiente sobre esta máscara de dormir. Acalma qualquer irritação que tenho durante a noite, deixando-me com a pele hidratada e calma pela manhã. É caro, mas um pouco já ajuda muito. Estou com ele há mais de dois meses e ainda não notei diferença perceptível. Eu chamo isso de bruxaria de cuidados com a pele.

Receita brilhante Hidratante recarregável Cloudberry Bright Quem não quer uma pele mais brilhante? Este recente lançamento do Glow Recipe é o ingresso para um brilho saudável. Eu também estou obcecado por toner correspondente.

Kiehl’s Creme Barreira Reparadora Ultra Facial Avançada Este creme é uma dádiva de Deus para peles irritadas e ásperas. A consistência dele é um pouco parecida com uma pomada, então gosto de usar à noite para salvar a pele.

Skinfix Barrier+ Creme Recarregável Triplo Lipídico-Peptídeo, Fortalecedor e Hidratante Por favor, por favor, não durma no Skinfix. Eu me apaixono por todos os produtos que experimento, incluindo este creme de barreira rico em lipídios.

Vale a pena comprar manteiga de barreira Rhode! Adoro o tamanho gigante e a fórmula aveludada e nutritiva.

Ilia Beleza Creme protetor para a pele O novo creme barreira da Ilia contém aveia coloidal para cuidar da pele sensível enquanto a hidrata. Na verdade, é tão reconfortante que ganhou o Selo de Aceitação da National Eczema Association.

A escolha de Paula Gel-creme hidratante e preenchedor com peptídeos pró-colágeno Serei para sempre um Stan escolhido por Paula. O Hidratante Pró-Colágeno da marca é imprescindível, pois é mais uma daquelas fórmulas mágicas de consistência profundamente hidratante e leve.

Passeio 28 Beleza SOS Daily Skin Barrier Hidratante Anti-Vermelhidão Formulado especificamente para peles sensíveis, este creme Tower 28 acalma instantaneamente a vermelhidão desconfortável (que, para mim, ocorre frequentemente no inverno). Também tem um selo aprovado para eczema, então você sabe que é super suave e hidratante.