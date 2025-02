“Napalm Girl” é um símbolo de guerra no Vietnã. Esta é uma das fotos mais famosas do século XX. O jornalista Nick Un recebeu o prêmio Pulitzer por ela. Mas a autoria da foto após 50 anos foi questionada

“Napalm Girl” (o nome oficial é “Horror War”) foi levado em 8 de junho de 1972, um grupo de crianças foi removido – depois que uma aeronave do sul do Vietnã jogou bombas em sua aldeia. No meio da foto, há uma garota sutil cujas roupas queimando durante o bombardeio. Esta é uma das fotos mais famosas do século XX, um símbolo da Guerra do Vietnã. O jornalista da Saigon Associated Press Nick Ut, que tinha 21 anos na época, recebeu o prêmio Pulitzer por isso. Ele colaborou com a Associated Press por quase 30 anos, mas ganhou fama principalmente como autor de Napalm Girl.

Garota na foto – fã Thi Kim Fook. Em 1972, ela tinha nove anos. Como resultado do bombardeio, ela teve queimaduras pesadas, mas os médicos foram capazes de salvar suas vidas. Ela passou mais de um ano no hospital, uma cirurgia 17 estava passando. Mais tarde, as autoridades socialistas do Vietnã usaram sua história para propaganda, até que ela conseguiu escapar para o Canadá, onde há muito tempo levou um estilo de vida não -gerente. Mas então ela assumiu a atividade anti -guerra, especialmente o estabelecimento de um fundo para a ajuda das vítimas de guerra.

EM entrevista O New York Times, publicado no 50º aniversário da foto, os fãs Tah Kim Kim Fuck admitiram que, no dia em que a foto foi tirada, sua vida mudou irreversivelmente. Ela disse que às vezes odiava essa foto. “Eu pensei comigo mesmo”, sou uma garotinha. Estou nua. Por que ele tirou essa foto? Por que meus pais não me protegeram? Por que ele imprimiu esta foto? Por que eu era apenas uma criança nua, enquanto meus irmãos e parentes estavam vestidos com as fotos? O ônus emocional teve que carregá -la como uma “garota de ataque”.

Ao mesmo tempo, a fã Tahi Kim Fuck disse que estava agradecida ao fotógrafo que salvou sua vida – ele a envolveu no cobertor e a levou para o hospital.

No entanto, depois de mais de 50 anos, a história que entrou nos livros foi questionada. No Festival de Sandance em janeiro de 2025. O filme foi exibido «Longarina»Em que a autoria de “Napalm Girl” foi questionada. Criadores de filmes, inclusive Investigador Gary KnightEles tentam provar que a imagem foi tirada por um fotógrafo infeliz associado Pressha Nick Ut, no freelancer vietnamita Nguyen Than Nge. Esta versão é baseada nas palavras do editor de fotografias Karl Robinson, que na época trabalhou no escritório de Saigon.

Robinson afirma Por US $ 20 (Preço padrão para esse tempo) e depois indicado pelo autor da foto da Nike Uta. Nguyen, da NGE, que mora na Califórnia, disse à equipe de cinema que havia tirado uma foto famosa.

O filme dá evidências de alguns pais, bem como as opiniões de especialistas que, depois de analisar as fotos que o apelido levou o apelido, é improvável que fosse a foto de onde a foto “On the Mirror of the Girl” poderia ser tirada.

Na Associated Press com essas declarações categoricamente Discordar. Mesmo antes da estréia do filme, a agência conduziu uma investigação interna, após a qual concluiu que “não há razão para acreditar que alguém, exceto Uta -um fotografado”. A AP também indicou que muitos eventos participantes, incluindo Horst FaaS, mas morreram e não podem dizer sobre o que aconteceu. As mesmas testemunhas que foram entrevistadas durante a investigação não deram um motivo para duvidar da autoria da pintura. Ao mesmo tempo, a agência em sua declaração chama a atenção para o fato de que Robertson (dispensado em 1978) e Nguyen, mas não havia declarado anteriormente que a UT não havia removido a “namorada napalm”. Em particular, Robertson não mencionou nada assim em suas memórias, publicado em 2019.

Como Ele escreve Vanity Fair Em um artigo sobre o filme, Robertson disse que não queria tocar nesse tópico enquanto o FAAS estava vivo (um fotógrafo bem conhecido, vencedor de dois tempo do prêmio Pulitzer Pulitzer Horst Faas morreu em 2012). Em Sandance, Robertson, 80 anos, disse que queria que essa história se tornasse famosa antes de sua morte. “Eu queria encontrá -lo (Nguyen que NGE) e pedir desculpas”, disse ele.

A publicação observa que as FAAs, como se supõe, poderiam cobrir UTU – o irmão do fotógrafo Hyuena, pois May (também conhecido como LA) trabalhou em AP -ui foi morto em Delta Mecol. No entanto, a Vanity Fair enfatiza, não há razões objetivas para acreditar que a FAAS decidiu assinar uma foto que entrou em suas mãos com o nome de seu protegido. A publicação lamenta o que você «Longarina» A posição da agência e Nika Uta não foi apresentada. Na Associated Press após a publicação do filme Eles disseramQue todos os participantes de Stringer estejam relacionados ao acordo não publicado, que não permite a investigação completa das acusações, relata o Guardian.

O advogado James Hornstein, que representa os interesses da Nike Uta, foi distribuído por um fã de Tah Kim Kim Fuck. “Recusei -me a participar desse ataque ultrajante e falso a Nick Uta, que o Sr. Robinson levou nos últimos anos … Eu nunca participaria do filme porque sei que não é verdade”, diz -se.

Nguyen, da NGE, apareceu na estréia, onde ele era ovação de pé. “Muito obrigado por vir assistir ao filme. Tirei esta foto: “Ele disse.”