Depois de perder Khvicha Kvaratskhelia para o PSG, o Nápoles ofereceu ao Manchester United 55 milhões de euros, incluindo bónus, por Alejandro Garnacho, mas o clube inglês espera receber 70 milhões de euros pelo extremo, informa o Tuttosport.

Ao mesmo tempo, a equipe do Nápoles já assinou contrato com o argentino. O contrato tem duração de cinco anos, o salário do jogador de futebol é de 3 milhões de euros por ano.

Nesta temporada, Alejandro disputou 20 partidas, marcando 3 gols e dando 1 assistência.

Enquanto isso, o Real Madrid tentará mais uma vez contratar Trent Alexander-Arnold do Liverpool durante a janela de transferências de inverno.

Segundo o Marca, a atual campeã Espanha fará uma tentativa na próxima semana. Foi relatado anteriormente que o zagueiro tem transferência garantida para o clube de Madrid – se não puder ser contratado em janeiro, ele se juntará ao time no verão, após o término de seu contrato com o Liverpool.

De acordo com relatos da mídia, o clube inglês rejeitou agora a oferta do Real Madrid por um zagueiro no valor de cerca de 15 milhões de euros. Nesta temporada, o inglês disputou 20 partidas, marcando 1 gol e dando 5 assistências.

Por sua vez, o zagueiro do Manchester City, Kyle Walker, deve se transferir para o Milan. Os rossoneri chegaram a um acordo com o jogador e agora acertam os detalhes com o clube, informa o jornalista Gianluca Di Marzio.

Os britânicos podem alugar o jogador de futebol com direito de compra. Nesta temporada, Walker disputou 18 partidas, recebendo 3 cartões amarelos.