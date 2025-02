Nápoles, sem fuga: apenas 1-1 contra udinese. Antonio Conte, meio presente para interna

Napoli não pode escapar. Após a pêra olímpica contra a Roma, os blues de Antonio Conte não usam totalmente o interlip na recuperação em Florença e não vão além de 1-1 com udineses em Maradona. No ranking, os pontos dos campeões da Itália agora são a liderança 4, mas com os homens de Inzaghi que podem ser vencidos novamente na segunda -feira à noite, com -1 contra a Fiorentina. No papel, uma aranha que é benéfica para Lukaku e seus companheiros muda em um turno das cartas no topo do ranking, com o Atalanta de Gasperini em terceiro com 5 pontos de atraso e novamente, portanto, na corrida.

A partida é decidida no primeiro tempo, dentro de alguns minutos. Em 37 ‘, os anfitriões a desbloqueiam com McTominay, se afastaram para fazer a cabeça no segundo post sobre o cruzamento de Politano -Kick Cross. Tudo parece ladeira abaixo, mas aos 40 ‘aqui está o equilíbrio de Ekkelenkamp, ​​que concluiu elegantemente uma ação que nasceu de um erro no corredor de Mazzochi.

Os friulianos também não desistem no segundo tempo para se tornarem perigosos das partes de Meret. Napoli está lutando, apenas McTominay (o ex -Manchester United novamente o melhor dele) tenta se preocupar e até a recuperação de 5 minutos concedida pelo árbitro não muda a inércia do jogo. E pensar que isso, para vencer, também tentou colocar o movimento de choque adiante por um decepcionante Lukaku e enviar o campo todos juntos Simeone, Okafor, Ngonge e Raspadori.