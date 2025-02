Napoli Busks: 1-1 em casa contra udinese

Nápoles (Italpress) -napoli não vai além de um empate em 1 x 1 contra udinese no “Maradona”: o objetivo de McTominay responde ao objetivo de Ekkelenkamp. Os freios de brusca para o Azzurri: amanhã à noite inter, encenados contra a Fiorentina, têm a possibilidade de reduzir as distâncias em comparação com os líderes.

A equipe da Juventus imediatamente tenta se tornar 3 ‘perigosa com um tiro de tauvin nos desenvolvimentos da esquina, na qual a intervenção de Meret é decisiva. Três minutos depois, a reação dos meninos de Antonio Conte chega, com o cabeçalho de McTominay à cruz de Politano, que é salva por Sava. Aos 10 ‘, a equipe convidada chega perto do benefício com Lucca, que, no assistente de Tauvin, antecipa Lorenzo e toca o poste à esquerda de Meret. Em 16 ‘, é um toque de Ekkelenkamp criar problemas para a defesa da Campânia, mas Meret é encontrado novamente. Napoli tenta tremer e chega a 23 ‘até a conclusão com Politano, que não pode tocar o espelho da porta de uma boa posição. Em 37 ‘, depois que ele falhou anteriormente por uma chance sensacional, Scott McTominay leva o Azzurri à frente com um cabeçalho nos desenvolvimentos da esquina.

Nem mesmo o tempo para comemorar para os Napolitans que udinese agarra o empate aos 40 ‘graças a Jurgen Ekkelenkamp: erro de defesa azul com falha em adiar, seguido por um Mazzocchi revisível, que dá a bola a Karlstrom, ajude para os holandeses que depositam depositados A bola no fundo da bolsa. Portanto, vamos descansar no parcial de 1-1. Na abertura de Riaoresis, Udinese começa fortemente com a direita a partir da distância de Lovric, que é desviada por Meret. Napoli está lutando para encontrar uma passagem no oponente do campo, então ele tenta tiros de fora da área de Neres e McTominay, que são imprecisos. Conte tenta abalar sua equipe, inserindo novas forças do banco no campo, mas o resultado permanece bloqueado em 1-1. Na final, os Friulianos, que criam um pouco de respiração dos anfitriões dos anfitriões, tentarão com uma condenação maior. Na época do apito triplo, ninguém consegue triunfar; portanto, no “Maradona”, a disputa termina na pontuação de 1-1. O Azzurri retorna ao campo na grande partida do olimpico contra o Lazio no sábado às 18h; Enquanto o Bianconeri está organizando Empoli no próximo domingo no Bluenergy Stadium.

– Foto da Agência de Ciências Naturais –

(Italpress).