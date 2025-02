Napoli entra em colapso em Como: Campeonato Dagilizado, o próprio Inter está no topo

Napoli perde a cabeça no momento decisivo da temporada. A equipe se apresenta no Scudetto Challenge neste sábado, no Maradonà contra o Inter, com o Nerazzurri antes de um ponto, porque o inesperado Capitombolo remediou o ‘Sinigaglià contra Como, que com um merecido 2-1 a mais pontos mais tarde levará três Mais tarde, três pontos depois, aqueles que foram reunidos há uma semana contra a Fiorentina.

O desafio de relançamento após os três empates consecutivos teve que ser para os Napolitans e, em vez disso, a derrota apenas certifica uma crise que foi revelada por algumas semanas. Sob um gol após apenas 7 ‘para um objetivo sensacional causado por Rrhamani com um suicídio retropável, Napoli conseguiu encontrar rapidamente o gol com Raspadori após dez minutos, mas no segundo tempo ele sofreu a melhor vivacidade e brilho de Como que ele Nunca olhou para a vitória. A equipe de Conte, desta vez traída por Lukaku (nunca no jogo e substituída após uma hora de ausência) não usou os espaços deixados para trás pelos largos, jogou pelo menos duas oportunidades claras para o vento assumir a liderança e, em 77 ‘, ele Sofreu na rede de obra -prima da Diao, com a assistência perfeita de Nico Paz. Vincenti acabou sendo as escolhas de Fabregas, que haviam colocado uma dica, enquanto Conte experimentou com um Aguisissa, mas foi assado com o aviso com vistas ao desafio contra a Inter e com Simeone, sem encontrar soluções concretas.

Chefe do ranking à esquerda do Inter para, portanto, enquanto Como está dando um grande passo em direção à salvação. Para os Napolitanos, a competição imediatamente se tornou subida. Depois de apenas 7 ‘, Rrahmani dá a vantagem aos hosts com um retropável imprudente sem perceber que Meret do Specjio Dell’a Porta é. A corrida -Up do zagueiro extremo que vê a bola termina no gol. A equipe de Conte, no entanto, tem a possibilidade de responder imediatamente, uma série de ações perigosas está sendo construída e, aos 17 anos, ele encontra o empate com Raspadori, que usa um descuido defensivo dos Lombards: Kempf adormece no retro Cunha , o atacante Napolitan rouba a bola e derrota Butz com uma placa direita Rasoterra. Por outro lado, como como, mas desta vez Napoli não se beneficia disso. Enquanto eles pressionam e aumentam a pressão, impedindo que o Como saia da sua própria metade, os napolitanos não podem ser concretos e, na segunda metade, sofrem a reação agressiva e composta dos Larianos. As entradas de Simeone e Anguisissa para atacar a alta linha de defesa do Larana também não têm efeitos porque Napoli desperdiça demais na porta. O Como usa isso, o que deixa claro o quanto a vitória inserindo a cutrona em vez do meio -campista de Caquerret. A realocação paga após apenas 5 minutos: o ex -Milão à esquerda se beneficia de uma verificação incorreta de Lobotka e serve Paz, solta com o exterior para o Diao que atravessa a direita e o centro. Os móveis quebrados da Napoli que perdem o topo e agora olham para a inter, é inútil.