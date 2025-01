O Napoli derrotou a Atalanta por 3 a 2 no ‘Gewiss Stadium’, em Bérgamo, na partida válida pela 21ª rodada da Série A. Bergamaschi saiu na frente com Retegui aos 16 minutos, Politano empatou aos 27 minutos e um gol de recuperação foi marcado por McTominay aos 40′. No segundo tempo, Lookman empatou aos 55 minutos e mais uma e definitiva ultrapassagem napolitana por Lukaku aos 78 minutos. A equipe de Conte chega aos 50 pontos, deixando para trás Dea, que agora está a -7 da liderança.