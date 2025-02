‘Narendra Modi é fascinante’: Lex Fridman elogia a PM da Índia antes do podcast, o CEO da perplexidade se liga a

Em sua publicação sobre X (anteriormente Twitter), Fridman escreveu: “Narendra Modi é um dos seres humanos mais fascinantes que estudei. Mal posso esperar para conversar com ele no podcast por várias horas em algumas semanas”.

Respondendo à publicação de Fridman, o CEO da Perppleplexity AI, Aravind Srinivas, escreveu: “É incrível!” Em particular, Srinivas recentemente teve o primeiro -ministro Modi para DiCuss sobre a adoção da IA ​​na Índia e no mundo. Após a conversa com o primeiro -ministro Modi, Srinvas ficou impressionado com o escopo do primeiro -ministro Modi sobre o assunto e sua visão para o futuro.