Nas margens da Anapa, a emissão parcial do óleo combustível continua

As partes dos produtos petrolíferas são antes de tudo coletadas e depois iniciam a delicada limpeza de areia, peneira com a peneira trans. Os correspondentes da RG visitaram uma das áreas mais afetadas após o colapso dos petroleiros da Volvonft -na boca do rio Mozhepsin em Anapa.

Em dezembro, essa praia dourada acabou no epicentro de um desastre técnico – um enorme lago oleoso se espalhou perto da curva do canal. O líquido vazou profundamente no chão; portanto, em um segmento relativamente pequeno, os voluntários se reuniram em dezenas de sacos em poucos minutos, e o equipamento de vilões não teve tempo para tirá -los. Mesmo antes de nossos olhos, esperando a festa dirigir com fraturas negras, os autores da revolução se tornaram: o líquido fluiu de volta através das rachaduras.

Agora a situação mudou drasticamente. E para melhor. Os ventos que são conhecidos nesta área suavizam as dobras da areia e notaram os traços das escavadeiras. A costa ensolarada parece limpa e apenas partículas congeladas que parecem uma migalha de carvão, indicam o que está acontecendo. A equipe designada para este território do distrito de Timashevsky, no Kuban, observa que a situação foi estabilizada: não há poluição repetida nos últimos dias no mar. Além disso, mesmo do canal dique, projetado para proteger a área da praia contra a poluição, o envoltório está limpo. Além do eixo, uma rede de polipropileno, que até registra as menores gotas de produtos petrolíferos. Como regra, as redes são alteradas a cada três dias – tudo depende das condições climáticas e da intensidade das emissões de óleo combustível. Como a situação é calma, as mudanças de voluntários são pequenas – em média, vinte pessoas da área da região.

“Hoje, peneiramos areia de pequenas fraturas, a costa é arrumada o mais tardar, e acho que o resort estará pronto para a nova temporada de banho”, diz Sergachev, presidente da TOS No. 3 da vila de Sovetsky Lyubov Sergachev, regularmente Chegue por um voluntário na Anapa. – Em vez disso, você fuma mais profundo – e encontrará uma camada de óleo combustível, mas agora não é. Trabalhamos com chutes confortáveis ​​de peneira dupla.

A foto, é claro, se deteriora em tempestade. Os voluntários observaram como as rajadas barulhentas de vento na costa pregaram uma mancha preta. No começo, eles pensaram que esses eram produtos petrolíferos. Entramos em uma bagunça nas botas – ele pálido, coágulos de algas, apenas impregnados com uma mistura tóxica. E ao redor deles estão derramamentos de arco -íris. Eles reuniram tudo em sacos.

A praia central de Anapa também passou pelas emissões. Novamente, o tempo é favorável. Aqui você não encontrará voluntários no macacão de proteção branco habitual, mas os turistas raros, no entanto, a temperatura do ar +4, se move ao longo das cavidades trodinadas pelo dique e caminharão ao longo do mar.

De acordo com o Ministério de Situações de Emergência da Rússia, desde o início da liquidação do desastre técnico no território de Krasnodar e na Crimeia, foram coletados mais de 357 quilômetros da costa e foram coletados aproximadamente 186 mil toneladas de areia e terra infectadas. Até agora, os especialistas são mesquinhos para possíveis previsões sobre o possível desenvolvimento de eventos, por medo de criticar as autoridades na disseminação do pânico. Todas as forças visam resolver tarefas atuais: antes de tudo, encontrar a tecnologia ideal para limpar o mar e as praias de produtos a óleo de baixa esquerda. Nessas semanas do moderado Kuban -Winter, várias invenções e materiais técnicos são constantemente testados em diferentes partes da costa – de uma bomba de perfuração a bombeamento de óleo combustível a uma lavagem de dinheiro de filtro com água e ar. As ofertas vêm de centros científicos locais e empresas de outras regiões. Desenvolvimentos que mostraram que sua eficácia pode escalar bem.

Enquanto isso

Os correspondentes da RG visitaram o local próximo aos restos do tanque Volonft-239, cujo alimento foi jogado em 15 de dezembro de 2024 por uma tempestade em Cape Panagia. Especialistas se preparam para Polisaris – Equipamento pesado depois do almoço enxame um “poço” para um peso contra -contrapo ou a âncora morta. Assim que ele acaba no chão, com sua ajuda, bem como o sistema de cisne, a parte restante do corpo (já bem corroída pela ferrugem) é gradualmente puxada e cortada na costa. O feed está completamente pronto para a remoção: é o máximo descarregado de equipamentos e móveis. O peso total é agora em torno de 400 toneladas.

“Em vários estágios do trabalho, foram envolvidos duas a 20 unidades de equipamentos especiais”, diz Dmitry Kiriyenko, diretor da Ecopromtekh. . Como o navio foi completamente limpo (inclusive para facilitar o peso o máximo possível), forneceremos a possibilidade de uma fratura com a popa.