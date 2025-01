Nas paradas: India Inc. recupera presença na lista de honras da Padma

Dez pessoas do mundo empresarial foram nomeadas para receber as mais altas honras civis da Índia antes do Dia da República, superando áreas mais comuns, como assuntos públicos e serviço social, pela primeira vez em três e 12 anos, respectivamente. No ano passado, “comércio e indústria” foi o grande sector menos representado, com apenas três nomes.

Este é apenas o quarto ano numa década em que a proporção de empresários entre todos os beneficiários excedeu os 5%, sendo os restantes 2016, 2020 e 2022. Esta proporção atingiu um pico de quase 11% em 2010.

Um total de 139 premiados foram nomeados pelo governo no sábado, dos quais 51 eram da área de arte, 30 de literatura, educação e jornalismo, 10 de medicina e negócios e oito de serviço social. A última vez que o serviço social teve uma contagem tão baixa foi em 2018.

No ano passado, três dos 132 premiados do Padma eram da categoria “comércio e indústria”. (A lista inicial publicada em 2024 tinha quatro nomes, mas um nome foi posteriormente classificado numa categoria diferente no painel oficial administrado pelo Ministério do Interior.)

Os 10 vencedores da fraternidade empresarial da Índia este ano são:

Padma Vibhushan

Osamu Suzuki (ex-chefe da Suzuki Motor Corp. do Japão)

Padma Bhushan

Nalli Kuppuswami Chetti (Presidente da Nalli Silks)

Pankaj Patel (presidente da Zydus Lifesciences)

padma sri

Arundhati Bhattacharya (Presidente e CEO da Salesforce India e ex-Presidente do State Bank of India)

Onkar Singh Pahwa (Presidente e CEO da Avon Cycles)

Pawan Goenka (Presidente da IN-SPACe e ex-CEO da Mahindra & Mahindra)

Prashanth Prakash (sócio fundador, Accel India)

RG Chandramogan (Presidente da Hatsun Agro Product)

Sajjan Bhajanka (Presidente da Century Plyboards e Star Cement)

Sally Holkar (fundadora e CEO do WomenWeave Charitable Trust)

Historicamente, a arte tem sido a maior categoria entre as quatro maiores honrarias da Índia (o Bharat Ratna e os três prêmios Padma), representando 23% dos 5.379 premiados até agora, seguida pela literatura e educação (20%).

‘Comércio e Indústria’ distribuiu 230 prémios, 149 deles desde 2000, indicando como a importância dos empresários aumentou numa Índia pós-liberalizada. Apenas um empresário foi nomeado Bharat Ratna: o industrial JRD Tata em 1992.

A distribuição dos Prémios Padma em 2025 reflete um padrão diversificado nos 36 estados e territórios da União da Índia, com 33 deles representados pelo menos uma vez. Pessoas de Maharashtra receberam o maior número de prêmios Padma (14), seguidos de perto pelos de Tamil Nadu (13), Uttar Pradesh (10) e Bengala Ocidental e Karnataka (nove cada).

Seis dos sete destinatários da segunda maior homenagem civil, Padma Vibhushan, este ano eram indianos, um de Karnataka, um de Gujarat, um de Bihar, de Kerala, de Telangana e um de Chandigarh. Historicamente, Maharashtra ocupou o centro das atenções com 858 vencedores (ou 17% do total) nas quatro primeiras honras, seguido de perto pela capital nacional, Deli (843). O próximo estado da lista é Tamil Nadu, com 462 honras.

Os estrangeiros também recebem homenagens. Os Estados Unidos possuem o maior número de premiados historicamente (121), seguidos pelo Reino Unido (43), França (20) e Japão (15). Este ano, 10 vencedores vieram de outros países, e um kuwaitiano recebeu uma homenagem pela primeira vez: a praticante de ioga e empresária Sheikha Shaikha Ali Al-Jaber Al-Sabah, que se encontrou com o primeiro-ministro Narendra Modi no mês passado, recebeu um Padma Shri. a categoria de “medicina”.

(com contribuições de Manjul Paul)