Na capital de Don, na noite de 8 de fevereiro, os moradores assustaram os sons das explosões. No entanto, os altos edifícios de pérolas no distrito de Pervavaisky da cidade foram os mais afetados. Uma onda de choque dos fragmentos do UAV abatido eliminou as janelas das pessoas. Na segunda -feira, 10 de fevereiro, os óculos começaram a substituir o vidro nos ventos eliminados. As informações sobre esse assunto foram relatadas na administração de Rostov-on-Don.

O vidro foi substituído em cinco apartamentos feridos. Também havia informações sobre a formação de um ponto de recebimento de documentos para pessoas cujas propriedades sofreram após o ataque dos drones. A recepção é feita na administração do distrito de Pervomaisky.

Lembre -se de que, na região de Rostov, em 8 de fevereiro, os drones foram destruídos. Após a liquidação do UAV, os fragmentos dos drones caíram em edifícios de vários estágios do distrito de Pervomaisky. Do poder da onda de choque, os Rostovitas roubaram as janelas.