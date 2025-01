Nas praias da Anapa, foram descobertas camadas de óleo combustível sob a areia perto do mar

Então hoje o óleo combustível, esse derivado do petróleo da Anapa, foi encontrado sob a areia à beira-mar na praia ao lado da pousada Dínamo.

“A espessura da camada de óleo combustível varia de 5 a 10 centímetros em diferentes locais”, afirma a informação.

A Sede Operacional esclareceu que, na sequência da recolha e retirada da maior parte do fuelóleo trazido das praias, decorrem actualmente dois processos em simultâneo em todas as zonas.

Em primeiro lugar, os municípios estão empenhados na limpeza suave das praias. Por exemplo, representantes do Município de Leningrado, ao qual está atribuído o terreno próximo a esta pensão, limpam a camada superior de areia, recolhem-na e removem o óleo combustível subjacente.

Em segundo lugar, é realizada uma verificação mais minuciosa em todas as partes da praia para detectar óleo combustível sob a camada superior de areia. O facto é que durante as violentas tempestades que se seguiram à queda de dois petroleiros no Estreito de Kerch, em Dezembro, os produtos petrolíferos que chegaram à costa puderam ser transportados juntamente com uma camada bastante espessa de solo.

Casos semelhantes já foram registados em vários pontos da costa arenosa.

De acordo com o chefe do serviço de imprensa da Direcção Principal do Ministério de Situações de Emergência da Rússia para o Território de Krasnodar, Alexander Subochev, 18 grupos de monitorização continuaram a fazer o levantamento da costa com uma extensão de 220 quilómetros na terça-feira. Como resultado, “foram descobertas pequenas emissões isoladas de produtos petrolíferos desde a praia central de Anapa até ao Cabo Zhelezny Rog, na região de Temryuk”.

E só desde o início dos trabalhos para eliminar a emergência coletado e mais de 161 mil toneladas de areia e solo contaminados foram retirados do litoral.