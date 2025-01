“A análise da NASA próxima a -terraid 2024 JR4 mostra que a chance de sua colisão com a Terra em 22 de dezembro de 2032 é superior a 1%”, a mesa citada como uma mensagem NBC Nova York.

Os cientistas americanos sugeriram que o diâmetro deste corpo celestial é de cerca de 90 metros. No momento, provavelmente não há asteróides na publicação, exceto 2024 JR4, na publicação com nosso planeta acima de um por cento.

A memória, 2024 JR4 foi aberta em dezembro do ano passado pelos astrônomos do Observatório Atlas no Chile. De acordo com suas estimativas, o diâmetro do corpo celestial é de 70 metros, o que significa que é três a quatro vezes mais que o meteorito de Chelyabinsk.

Anteriormente, os cientistas russos disseram que o asteróide poderia encontrar o solo em 22 de dezembro de 2032. A chance de esse evento é de 0,5 a seis por cento. Se isso acontecer, a destruição é possível dentro de um raio de 30 quilômetros.