NASA compartilha imagem de um guindaste sandhill “grande e de olhos castanhos”; Internautas dizem: ‘CEO da NASA finalmente revelado’

A agência espacial americana, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), frequentemente compartilha imagens impressionantes do espaço e da natureza em sua plataforma de mídia social. Recentemente, a NASA compartilhou a imagem de um guindaste “grande de olhos castanhos” em sua conta do Instagram.

‘Este guindaste sandhill é uma das 1.500 espécies diferentes de plantas e animais que vivem em @NASAKennedy, que divide espaço com o Merritt Island National Wildlife Refuge. “A Costa Espacial é um ambiente particularmente favorável para os guindastes sandhill devido aos habitats rasos de água doce da região, que fornecem espaço para nidificação e uma variedade de fontes de alimento”, escreveu a NASA no Instagram.

“Os grandes olhos castanhos de um guindaste sandhill olham diretamente para a câmera; A cabeça do guindaste, seu pescoço longo, cinza e estreito e a parte superior do corpo são visíveis. Um céu azul com nuvens dispersas ocupa a maior parte do fundo; O contorno quadrado do Edifício de Montagem de Veículos, incluindo sua grande insígnia pintada de “almôndega” da NASA, pode ser visto fora de foco na parte inferior da imagem”, acrescentou.