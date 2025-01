Nate Anderson, da Hindenburg, sob escrutínio por vínculos com fundos de hedge em empresas-alvo

Em um conjunto de documentos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça de Ontário em um complexo processo por difamação, o chefe do fundo de hedge Anson do Canadá, Moez Kassam, disse que sua empresa compartilhou pesquisas “com uma ampla variedade de fontes”, incluindo Nate Anderson, de Hindenburg. .

Embora os vendedores a descoberto tomem emprestado um título, vendam-no no mercado aberto e esperem comprá-lo de volta por menos dinheiro depois do seu relatório contundente contra a empresa ter feito as ações despencarem, o envolvimento dos fundos de hedge é surpreendente, uma vez que eles também poderiam fazer apostas paralelas. , colocando mais no lado negativo. pressão sobre os preços das ações.