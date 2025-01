Nave espacial SpaceX destruída em seu sétimo vôo de teste; Elon Musk reage: Assista ao vídeo | Notícias do mundo

O foguete Starship da SpaceX foi destruído durante seu sétimo vôo de teste na quinta-feira, causando outro revés para a ambiciosa empresa espacial. O lançamento, que ocorreu nas instalações da empresa em Boca Chica, Texas, terminou em fracasso, apesar de uma emocionante tentativa de recuperar o foguete propulsor na plataforma.

O foguete Starship decolou às 17h38 EST, fazendo o primeiro vôo de teste do ano da SpaceX. O foguete subiu ao céu a partir das instalações da empresa em Boca Chica, com o objetivo de completar um circuito através do Golfo do México. A missão incluiu uma carga útil de 10 satélites fictícios para praticar a implantação de satélites.

No entanto, o lançamento rapidamente mudou quando a SpaceX perdeu contato com a espaçonave cerca de oito minutos depois de ela se separar de seu impulsionador Super Heavy de primeiro estágio.

Apesar da perda de comunicação, a SpaceX teve sucesso em um aspecto importante do vôo: o propulsor foi preso na plataforma usando os gigantescos braços mecânicos da SpaceX, apelidados de “pauzinhos”. O propulsor flutuou brevemente acima da plataforma de lançamento antes de ser capturado pelos braços mecânicos, uma visão que enfrentou contratempos em missões anteriores.

Perda da nave estelar

A espaçonave, que foi projetada para fazer um circuito próximo à órbita ao redor do mundo, deveria completar sua jornada através do Golfo do México, implantando satélites fictícios ao longo do caminho.

No entanto, a equipe de controle da missão SpaceX perdeu contato com a espaçonave pouco mais de oito minutos após o início do voo. O diretor de comunicações, Dan Huot, confirmou que a anomalia ocorreu no estágio superior do foguete.

Minutos após o anúncio, Huot confirmou que a nave foi perdida devido a um problema no estágio superior. Esta anomalia marcou o fim da missão e começaram a circular nas redes sociais vídeos mostrando os restos da nave destruída.

A reação de Elon Musk

Como de costume, o CEO da SpaceX, Elon Musk, acessou as redes sociais após a destruição da nave estelar e compartilhou um vídeo de destroços caindo. Musk comentou com humor que “o entretenimento é garantido” com este tipo de voos de teste, reconhecendo os riscos e desafios inerentes ao desenvolvimento de uma nave espacial desta escala.

Veja o vídeo

O sucesso é incerto, mas a diversão é garantida!



pic.twitter.com/nn3PiP8XwG–Elon Musk (@elonmusk) 16 de janeiro de 2025

Por que a nave falhou

A falha do voo foi atribuída a um problema no estágio superior, que se separou do booster Super Heavy durante a subida. A Starship pretendia realizar uma missão de teste semelhante aos voos anteriores, mas com a tarefa adicional de implantar satélites fictícios.

Foi também o primeiro voo de uma nave estelar atualizada, após grandes melhorias no design da espaçonave.

A falha lembrou a segunda missão de teste, que também terminou com a quebra do foguete durante sua reentrada na atmosfera terrestre, em março do ano anterior. Porém, desta vez a falha ocorreu muito antes na missão, impedindo o foguete de completar sua órbita planejada ao redor do mundo.

Atualizações da SpaceX e falhas anteriores

A SpaceX fez várias atualizações no sistema em preparação para o teste mais recente. Por exemplo, a torre de captura usada para agarrar o propulsor foi reforçada após um lançamento em novembro, onde os braços robóticos foram danificados.

Apesar do revés anterior, desta vez a captura do reforço foi bem-sucedida e não foram relatados problemas com os braços mecânicos.

Os satélites de teste, que tinham o mesmo tamanho dos satélites Starlink da SpaceX, seriam implantados no Oceano Índico no final da missão. No entanto, como a nave espacial se perdeu precocemente, os satélites nunca chegaram ao destino pretendido.

O futuro das naves espaciais

O objetivo de longo prazo de Elon Musk para a Starship é colocar satélites Starlink em órbita, com planos futuros para realizar missões tripuladas. A Starship também é parte integrante do programa Artemis da NASA, com a agência reservando duas missões Starship para levar astronautas à Lua ainda nesta década.