Navegou no navio com os migrantes traseiros da Albânia: em 25 de fevereiro, ele pode mudar tudo, então é por isso

O navio do Costa com os 43 migrantes que, de acordo com o Tribunal de Apelação de Roma, não podem ser mantidos no centro de GjaderNa Albânia. A jornada dura aproximadamente 7 horas e termina no porto de Bari. Por exemplo, eles irão para a mesma estrutura em que os 12 migrantes foram trazidos para os quais o Hof van Roma não validou a detenção em outubro. Os 43 migrantes, 35 de Bangladesh e 8 do Egito, hoje de manhã, por volta do meio -dia, foram levados por Gjader para Shengjin antes de serem imediatamente iniciados, com o destino da Itália.

Todos chegaram disso na terça -feira de manhã LampedusA bordo da Marinha Cassiopea, em um grupo maior composto por 49 pessoas, e depois caiu para 43 após uma primeira exibição. Agora todos voltarão juntos graças ao que foi fundado ontem à noite pelo Tribunal de Apelação de Roma, que, o adiamento de documentos para o Tribunal de Justiça Europeu, não validou sua detenção por deportação. Os juízes romanos pediram aos colegas do Luxemburgo que resolvessem “o contraste interpretativo” e determinem se, de acordo com as diretrizes da UE, é legítimo considerar um país que não é seguro para algumas categorias de pessoas. Caso contrário, eles temiam os togas, existe um risco de produzir “danos graves e irreparáveis”, tanto dos direitos dos requerentes de asilo quanto da administração pública. A medida de ontem segue o adiamento provisório para o tribunal da UE, que saiu nos últimos meses pelos tribunais de Bolonha, Palermo e Roma e segue a suspensão do julgamento pela cassação. A interpretação é do Tribunal Europeu: a audiência está planejada 25 de fevereiroA frase é esperada na primavera. Uma decisão esperou entender o que acontecerá na política de migração da comunidade: clareza interpretativa, escreveu juízes romanos, representa uma “importância sensível de todos os estados da União, que condicionam esse aspecto da política em relação à imigração de cada um deles “. Na incerteza atual, o Tribunal de Apelação também tem “a possibilidade concreta de continuar ilegal” com “procedimentos complexos e também muito caros do ponto de vista econômico, pois é aquele que prevê o transporte e a detenção nas áreas para Esse objetivo dedicado à Albânia “.