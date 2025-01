Navio de guerra ‘nunca antes visto’ descoberto perto de Lakshadweep, diz relatório

No sábado, um grupo de mergulhadores encontrou um naufrágio enquanto explorava a vida marinha perto da Ilha Kalpeni, no arquipélago Lakshadweep.

De acordo com um relatório de tempos indianos, Idrees Babu, cientista do Departamento de Ciência e Tecnologia e mentor do grupo de mergulhadores, disse que tal naufrágio nunca havia sido registrado antes na região.