Navio naval indiano Mumbai participa do exercício multinacional La Perouse no Oceano Índico

O destróier de mísseis guiados Indian Naval Ship (INS) Mumbai, projetado e construído de forma local, está participando da quarta edição do exercício naval multinacional La Perouse, no leste do Oceano Índico, disse um comunicado do Ministério da Defesa no sábado.

A edição de 2025 do exercício La Perouse é liderada pela França e também participam outros oito países: Índia, Estados Unidos, Canadá, Malásia, Indonésia, Austrália, Reino Unido e Singapura.

O exercício visa desenvolver a consciência situacional comum, reforçando a cooperação no domínio da vigilância marítima, operações de interdição marítima e operações aéreas, juntamente com a realização de formação progressiva e partilha de informações, de acordo com o comunicado.

La Perouse oferece uma oportunidade para que marinhas com ideias semelhantes desenvolvam laços mais estreitos no planejamento, coordenação e compartilhamento de informações para melhorar a interoperabilidade tática, e testemunhará exercícios complexos e avançados em vários domínios, incluindo guerra de superfície, guerra antiaérea, defesa aérea, pousos em convés e manobras táticas, além de missões policiais como operações *VBSS (Visita, Abordagem, Busca e Apreensão)*, destacou o Ministério da Defesa.

A participação da Marinha Indiana no exercício La Perouse mostra os elevados níveis de sinergia, coordenação e interoperabilidade entre as marinhas que pensam da mesma forma e o seu compromisso com uma ordem internacional baseada em regras no domínio marítimo, disse o governo.

Esta visita está em linha com a visão da Índia de SAGAR (Segurança e Crescimento para Todos na Região) para melhorar a cooperação e colaboração marítima para uma região Indo-Pacífico mais segura.

A primeira fase do exercício La Perouse, focada nos Estreitos de Malaca e Sunda, começou em 16 de janeiro e continuará até 20 de janeiro, enquanto a segunda fase decorrerá de 21 a 24 de janeiro no Estreito de Lombok.