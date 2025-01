Navios de patrulha rápida ‘Amulya’ e ‘Akshay’ fabricados pela Goa Shipyard Ltd lançados para a Guarda Costeira

Dois navios de patrulha rápida (FPVs) projetados e construídos localmente para a Guarda Costeira, fabricados pela Goad Shipyard Ltd, foram lançados no domingo, de acordo com um comunicado oficial.

Os rápidos barcos de patrulha Amulya e Akshay, construídos sob a visão de ‘Atmanirbha Bharat’ na produção de defesa, foram lançados em uma cerimônia formal por Vandana Agrawal, esposa do secretário de Produção de Defesa, Sanjeev Kumar. O Secretário de Produção de Defesa, o Inspetor Geral Homesh Kumar Sharma (Diretor Geral Adjunto da Guarda Costeira) e as principais partes interessadas dos departamentos marítimo e de defesa participaram da cerimônia, realizada em meio a cantos védicos.

Esses FPVs de última geração foram projetados internamente pela GSL para atender às necessidades operacionais específicas da Guarda Costeira. Com 52 metros de comprimento, boca de 8 metros e deslocamento de 320 toneladas, estas embarcações estão optimizadas para proteger activos em alto mar, territórios insulares e realizar operações de vigilância, acrescenta o comunicado.

“Este lançamento resume a resiliência e a engenhosidade da GSL, alcançada em estreita colaboração com a indústria indiana. O conteúdo indígena dessas embarcações é um reflexo orgulhoso da iniciativa Atmanirbhar Bharat”, disse Sanjeev Kumar, Secretário de Produção de Defesa, elogiando a colaboração entre a Costa Guardia e GSL.

O lançamento do Amulya e do Akshay reflete a crescente capacidade de construção naval da Índia e a dedicação inabalável da Goa Shipyard Ltd em fornecer embarcações avançadas construídas de forma local que protegem as fronteiras marítimas do país, disse o comunicado.

A GSL lançou dois navios da mesma série em outubro de 2024.