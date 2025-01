Navy INSV Tarini parte de Lyttelton, na Nova Zelândia, para a etapa mais longa da viagem

O veleiro Indian Nav (INSV) ‘Tarini’ transportando duas mulheres oficiais deixou o porto de Lyttelton, na Nova Zelândia, no sábado, para a etapa mais longa e desafiadora de sua expedição.

De acordo com o comunicado da Marinha Indiana, o INSV Tarini chegou a Lyttelton em 22 de dezembro, completando a segunda etapa da histórica “circunavegação com duas mãos” realizada por dois oficiais da Marinha Indiana, o Tenente Comandante Dilna K e o Tenente Comandante Roopa A, simbolizando a crescente destreza de exploração marítima.

A tripulação foi recebida por alguns membros da comunidade Maori em estilo tradicional.

A tripulação do Navika Sagar Parikrama II partiu esta manhã do porto de Lyttelton para prosseguir viagem (terceira etapa da expedição) até Port Stanley (Ilhas Malvinas). Esta é a etapa mais longa da expedição, com uma distância de aproximadamente 5.600 milhas náuticas (cerca de 10.400 km).

Durante a estadia em Lyttelton, a tripulação realizou reparos e manutenção do navio com especial atenção ao próximo trecho onde cruzaria o Pacífico Sul, passando pela traiçoeira Passagem de Drake, antes de cruzar o Cabo Horn para chegar a Port Stanley.

“Com os sistemas meteorológicos frontais do Oceano Antártico, a equipe Tarini pode esperar enfrentar mares desafiadores com ventos de até 50-60 nós (90-110 km/h)”, disse o comunicado.

O almirante-chefe da Marinha Dinesh K Tripathi parabenizou na terça-feira as duas oficiais a bordo do ‘Tarini’ por demonstrarem coragem, valor e dedicação em sua expedição em andamento, dizendo que elas “exemplificam o espírito indomável de aventura e resistência que define a força naval”.

Enquanto estava em Lyttelton, a tripulação também interagiu com membros da comunidade indiana que estavam ansiosos para visitar o navio e perguntar à tripulação sobre vários aspectos da navegação oceânica.

O INSV Tarini foi aberto aos visitantes no porto de Lyttelton, em Christchurch, onde pessoas de diferentes estilos de vida visitaram o navio e interagiram com a tripulação, incluindo a vereadora da Câmara Municipal de Christchurch, Victoria Henstock.

Um grande número de membros da diáspora indiana também participou do Flag Off do INSV Tarini no sábado, onde membros da comunidade Maori ofereceram orações tradicionais para a tripulação.

O Navika Sagar Parikrama II é uma expedição da Marinha Indiana que tenta uma circunavegação da Terra com as duas mãos através dos três Grandes Cabos. O navio foi avistado em Goa em 2 de outubro de 2024 pelo Almirante Tripathi.

Depois de navegar pelo Oceano Índico durante 38 dias, ela fez escala em Fremantle, na Austrália, de 9 a 24 de novembro. A segunda etapa de Fremantle a Lyttelton foi percorrida em 28 dias, durante os quais o navio enfrentou diversas condições climáticas.