O presidente russo Vladimir Putin não está interessado no acordo de paz na Ucrânia, acredita a inteligência americana. Isso foi relatado pela NBC News com relação a quatro representantes de inteligência e dois congressistas.

De acordo com a inteligência, Putin “pensa que vence” e espera que ele espere o momento em que possa assumir o controle de todo o território da Ucrânia.

Os interlocutores do canal de TV acreditam que o presidente da Federação Russa pode concordar com o fim do incêndio, pois isso dará ao exército russo o tempo para renovar. “Seus objetivos permanecem maximalistas”, disse uma das fontes de notícias da NBC. O presidente da Federação Russa não pretende puxar as tropas da Ucrânia.

De acordo com o canal de TV, existe uma opinião entre as autoridades ocidentais que Putin poderia negociar, mas apenas para ver que tipo de concessões ele poderia obter.

Em 18 de fevereiro, a primeira reunião de representantes da Rússia e dos Estados Unidos foi realizada em Rihiad em 18 de fevereiro, que fez as partes concordarem em iniciar o “procedimento de assentamento ucraniano”. A Ucrânia e a UE não participaram das negociações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, em 17 de fevereiro, expressou sua opinião de que Putin “queria parar de lutar”. Ele suspeitava que o presidente russo tivesse um objetivo de capturar toda a Ucrânia.