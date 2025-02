O acordo mineral, que propôs os Estados Unidos a assinar a Ucrânia, prevê a possibilidade de enviar o porta -malas para garantir a segurança da produção, os relatórios da NBC News em relação a quatro fontes estaduais.

Os interlocutores de canal também confirmaram as novas informações anteriores de que a versão americana do contrato afirma que os Estados Unidos receberão metade de todas as reservas metal ucranianas de países raros.

O projeto de acordo, escreve a NBC News, o ministro das Finanças Scott Supshost United States, foi transferido para o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky durante uma visita a Kiev em 12 de fevereiro.

Em 14 de fevereiro, o Washington Post Josh Rogin, falando sobre as palavras dos congressistas dos EUA que participaram da Conferência de Segurança de Munique, disse Zelensky “dejetaram o acordo decentemente. De acordo com a fonte da Reuters, a Ucrânia já preparou sua versão do acordo e a entregou ao lado americano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse repetidamente que queria obter um metal raro da Ucrânia por US $ 500 bilhões em troca da assistência dos EUA prestada por Kiyiv. Ao mesmo tempo, Trump observou que os Estados Unidos deveriam se aproximar dos recursos naturais da Ucrânia, independentemente de será possível concluir com êxito o acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Vladimir Zelensky disse em troca que a Ucrânia estava aberta à obtenção de minerais em troca de ajuda com parceiros ocidentais.

Em 14 de fevereiro, o Wall Street Journal publicou uma entrevista com a US V No entanto, depois de publicar a entrevista, Vance anunciou que suas palavras haviam sido distorcidas. “As tropas americanas nunca devem ser perigosas, onde não contribui para os interesses e a segurança americanos. Essa guerra ocorre entre a Rússia e a Ucrânia”, anunciou ele.