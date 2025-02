A administração presidencial dos EUA, Donald Trump, como parte de uma diminuição no custo de um Departamento de Estado, pode fechar vários países de países ao redor do mundo, relata notícias da NBC com fontes convidativas.

Segundo eles, estamos falando de consulados no Canadá, México, ilhas do Pacífico, bem como na Europa. Além disso, a maioria dos consulados europeus que podem ser reduzidos estão localizados na Alemanha e na França.

Trump disse que os interlocutores do canal de TV foram introduzidos na lista de consultos, que é sugerida para ser fechada, mas ainda não tomou uma decisão final. As condições do possível fechamento de missões diplomáticas ainda não foram determinadas.

O Departamento de Estado solicitou informações sobre suas atividades do consulado. A agência também apreciará a missão diplomática de respeitar o programa de Trump “America, acima de tudo, disseram fontes.

As autoridades discutem a necessidade diplomática do trabalho desses consulados, bem como os tipos de atividades governamentais adicionais que podem ser realizadas – incluindo contatos militares com outros países e coleta de dados de inteligência.

Depois de assumir o cargo de presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, o Ministério do Estado começou a agir sob a orientação do bilionário Ilon Mask. Essa estrutura por um ano e meio deve aumentar a eficácia do governo dos EUA.

Como parte da redução dos custos dos Estados Unidos, entre outras coisas, eles suspenderam programas para assistência a outros países e também ofereceram às autoridades federais para desistir e obter uma compensação.

Trump congelou a ajuda de mais de 100 países. Isso ameaça para o mundo com um desastre humanitário Milhões de pessoas que estão em uma posição vulnerável sem apoio