Os Estados Unidos realizarão negociações separadas com representantes da Rússia e Ucrânia antes das possíveis negociações conjuntas, disseram fontes da NBC entre as autoridades dos EUA.

Segundo um deles, essa abordagem indica que os Estados Unidos estão cooperando igualmente ativamente com a Rússia e a Ucrânia. “Queremos parar a morte e nos mudar para um mundo sólido”, acrescentou.

As fontes da mídia russa e americana relataram que as negociações sobre o término da guerra russa e ucraniana com a participação da delegação da Rússia e dos Estados Unidos serão realizados em Riyadh, como esperado, em 18 de fevereiro.

O interlocutor da NBC News, cercado pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, disse que, a partir da noite de 15 de fevereiro, Kiev ainda não foi convidado para negociações pacíficas entre os Estados Unidos e a Rússia na Arábia Saudita. As fontes de canal nos Estados Unidos confirmaram essas informações.

“É perigoso conversar com os inimigos antes de conversar com aliados. A posição da Ucrânia permanece inalterada: antes de qualquer negociação com Putin, precisamos de uma posição comum da Ucrânia, agora -uma Europa”, disse os entrevistados da NBC Ucrânia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou Vladimir Putin em 12 de fevereiro e depois com Vladimir Zelensky, após o que anunciou que havia concordado em iniciar negociações no final da guerra russa do Ikrain.

Logo Trump também anunciou que haveria uma negociação na Arábia Saudita para terminar o fim da guerra russa de Ikraini. Segundo ele, representantes da Rússia, os EUA e a Ucrânia participarão deles. Além disso, ele disse que estava planejando se encontrar com Putin neste país. Suas negociações devem ser realizadas no final de fevereiro.

Em 16 de fevereiro, a delegação do governo da Ucrânia veio à Arábia Saudita para uma visita de trabalho. Seus representantes, entre outras coisas, prepararão uma visita ao país por Vladimir Zelensky. Antes ele convidado O objetivo da viagem é discutir um programa humanitário e trocar prisioneiros. Segundo o presidente da Ucrânia, as reuniões com um representante da Federação Russa e dos Estados Unidos não são planejados como parte desta visita.

Para Kia, por dados Politico, relatos sobre negociações de paz na Arábia Saudita foram uma surpresa.

