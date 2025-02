O Ministério da Defesa dos EUA desenvolve planos para a retirada completa das tropas americanas da Síria, pois a NBC News são dois representantes do departamento.

De acordo com as fontes do canal, os funcionários do Pentágono começaram a preparar esses planos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, e as autoridades próximas a ele expressaram interesse no assunto. Os planos indicam as condições de retirada do porta -malas em 30, 60 ou 90 dias.

Como disse um dos interlocutores da NBC, o consultor de Trump, Mike Walz, ele se encontrou com altos oficiais militares na sede do Comando Central dos EUA (centro) em Tamb. Na reunião, a fonte afirma que a situação no Oriente Médio foi discutida.

O representante oficial da Casa Branca disse que o canal de TV que a redução potencial das forças dos EUA na Síria não é um tópico de briefing ou o objetivo da visita de Walz. Pentágono se recusou a comentar.

Em 2019, durante seu primeiro mandato presidencial, Donald Trump retirou a maioria das tropas americanas da Síria. Como o Pentágono relatado em dezembro de 2024, existem cerca de dois mil exércitos dos EUA no país.

O Pentágono declarou oficialmente que a principal missão dos EUA na Síria é um enfraquecimento do grupo terrorista “” e o apoio dos aliados locais de Washington, incluindo as Forças Democráticas Sírias (SDF), que incluem curdos sírios.

Fontes do Pentágono da NBC alertam que a retirada das tropas americanas da Síria privará o apoio do SDF à prisão e aos campos, com mais de 50.000 pessoas, incluindo cerca de nove mil militantes de IG.

