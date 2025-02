NE ZHA 2 Define o registro de Walch da China, MENTS US $ 1 bilhão em 10 dias

O NE ZHA 2 levantou mais de US $ 1 bilhão na China durante seus primeiros 10 dias nos cinemas, estabelecendo a nova marca de bilheteria.

A sequência animada bem -sucedida excedeu 7,7 bilhões de yuans em lucros até domingo, após sua estréia durante as festividades do Ano Novo Lunar em 29 de janeiro, de acordo com os dados do site de ingressos Maoyan. Produzido e distribuído no país, o filme eclipsou confortavelmente o filme superior anterior, a batalha em Lake Changjin, e também empurrou o NE original de 2019 para o quinto na lista de todos os tempos.

O cinema chinês é amplamente dominado pelos títulos nacionais recentemente, com apenas a entrada ocasional de franquias de grande sucesso, como Vingadores e Fast e Furioso, parecem importações populares. Com seu sucesso imediato, o NE Zha 2 está agora a caminho de se tornar o filme de maior bilheteria do mundo em um único mercado.

As ações do distribuidor de mídia religiosa de Pequim. Eles dispararam mais de 40% desde quarta -feira, quando o mercado digeriu a forte abertura. As ordens antecipadas para um livro de arte ligadas ao filme também foram demitidas em todo o país, enquanto a rede social do Weibo viu publicações comemorando seu sucesso nas listas de tendências ao longo da semana.

A conquista histórica desse novo recurso animado marca uma recuperação depois que as bilheterias chinesas sofreram uma queda de 23% no ano passado. Os espetaculares efeitos visuais e caracteres ressonantes do NE Zha 2 ajudaram sua popularidade através da boca e do zumbido social online. É também um impulso para o governo chinês, que se esforça para aumentar o consumo nacional. Os filmes são vistos como úteis para atrair consumidores para comprar, principalmente porque a maioria dos cinemas no país está em shopping centers.

A indústria criativa nacional da China é mais conhecida por seus filmes nos gêneros de ação e história, mas nos últimos tempos diversificou e aumentou a qualidade de sua produção. A Hollywood Productions lutou até o momento para obter um ponto de apoio no mercado, já que os distribuidores enfrentam solicitações de Pequim para modificar cenas sensíveis ou o momento de seu lançamento.

Mesmo com a agenda do governo chinês para impulsionar a indústria cinematográfica local, o número de filmes estrangeiros lançados no país aumentou no ano passado. Isso incluiu Deadpool & Wolverine pela Walt Disney Co., que foi aprovado, apesar de seu conteúdo irreverente e violento. Godzilla X Kong: O novo Império e o garoto e o anime Heron de Haya Miyazaki estavam entre os 10 melhores filmes mais populares da China em 2024, com Alien: Romulus fora desse ranking superior.

