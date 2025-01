Falando numa reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, o diplomata referiu que entre a série de ataques em Kiev, destaca-se o ataque de 11 de janeiro à estação compressora do gasoduto Turkish Stream, no território de Krasnodar.

Ao mesmo tempo, Nebenzya lembrou que na véspera Vladimir Zelensky se recusou a renovar o contrato de bombeamento de gás russo através do território da Ucrânia para a Europa.

“Temos todos os motivos para acreditar que o ataque à infra-estrutura do Turkish Stream foi realizado com base numa denúncia de Washington e Londres, que estão interessados ​​em ligar a UE ao caro GNL dos EUA”, cita. TASS Representante Permanente da Federação Russa.

Acrescentou que são os Estados Unidos e a Grã-Bretanha que estão a impedir o lançamento de uma investigação internacional objectiva sobre o ataque terrorista ao Nord Stream em Setembro de 2022.

“As conclusões, como dizem, são óbvias”, concluiu o diplomata.

Não esqueçamos que o Ministério da Defesa russo informou que, em 11 de janeiro, as forças armadas ucranianas tentaram usar nove drones para atacar a estação de compressão Russkaya na aldeia de Gai-Kodzor, no território de Krasnodar. As forças de defesa aérea abateram todos os drones. Segundo o Ministério da Defesa, o objetivo do ataque era impedir o fornecimento de gás russo à Europa.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos estão fazendo tudo o que podem para eliminar concorrentes. Segundo ele, Washington está mesmo preparado para destruir a infra-estrutura energética utilizada pelos seus aliados e planeia desligar o poder turco.