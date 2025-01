Neeraj Chopra agora está casado; Bicampeão olímpico diz “unidos pelo amor”: veja primeiras fotos

O lançador de dardo Neeraj Chopra se casou! O duas vezes medalhista olímpico acessou o Instagram para anunciar a feliz notícia e compartilhou uma postagem sincera com seus seguidores. A postagem dizia: “Neeraj (emoji de coração) Himani unido pelo amor”.

Embora a publicação não tenha revelado muitos detalhes sobre o casamento, o anúncio de Neeraj Chopra deixou os fãs em frenesi, já que o ícone do esporte sempre manteve uma vida pessoal relativamente privada.

Em sua postagem no Instagram anunciando seu casamento com Himani, Neeraj Chopra disse: “Iniciando o novo estúdio de Jeevan com o apoio de sua família. Grata por cada bênção que nos trouxe a este momento juntos. Unidos pelo amor, felizes para sempre. Neeraj ♥️ Himani ‘ligado pelo amor’.”

A primeira imagem mostra os noivos, rodeados de seus familiares, participando das festividades de casamento.

A terceira foto que Neeraj Chopra compartilhou em sua conta do Instagram mostra ele compartilhando um momento com sua mãe durante as festividades de casamento.

Após o anúncio de seu casamento com Himani, a postagem de Neeraj Chopra no Instagram foi inundada com mensagens de parabéns de seus seguidores.

Este é um relatório de última hora, mais detalhes são aguardados.

