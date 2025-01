Neeraj Chopra se casa com Himani Mor: dê uma olhada no patrimônio líquido do campeão olímpico

Neeraj Chopra casou-se recentemente com Himani Mor. O duas vezes medalhista olímpico acessou sua conta no Instagram para compartilhar fotos de “felizes para sempre”.

Neeraj Chopra alcançou o estrelato nas Olimpíadas de 2020, quando conquistou a medalha de ouro com seu arremesso de 87,58 metros. Nos Jogos de Paris 2024, Neeraj acrescentou mais uma pena ao seu boné ao ganhar uma medalha de prata para a Índia.

Embora o campeão olímpico tenha mantido uma vida pessoal relativamente privada, as conquistas de Neeraj Chopra, e agora seu casamento, levaram a especulações sobre qual poderia ser o patrimônio líquido do medalhista.

Em 2024, o patrimônio líquido de Neeraj Chopra era $37 milhões de rúpias (4,5 milhões de dólares). A renda do medalhista olímpico vem de diversas fontes, como ganhos de competições internacionais, patrocínios e sua posição como oficial subalterno do Exército Indiano, informou. NDTV Esportes .

Além de sua renda mensal regular, a associação de Neeraj Chopra com marcas e as promoções que ele lhes dá contribuem imensamente para sua renda. A lista de endossos da Neeraj inclui atualmente 24 marcas, incluindo nomes globais como a empresa americana de roupas esportivas Under Armour, a fabricante suíça de relógios de luxo Omega, Gillette, Samsung e Visa.