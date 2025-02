As negociações sobre as delegações da Rússia e os EUA terminaram. Isso foi anunciado pelo presidente assistente da Federação Russa, Juri Ushakov, relata a Interfax. As negociações russas-americanas duraram 4,5 horas.

Durante a reunião, foi discutida a guerra russa da Ikrain.

“Sim, conversamos sobre (este tópico) e estabelecemos suas abordagens fundamentais e concordamos que certas equipes do negociador entrariam repentinamente esse tópico”, disse Ushakov.

De acordo com Ushakovo, foi discutido a possível reunião possível de Vladimir Putin e Donald Trump. Ele observou que é improvável que ele fosse realizado na próxima semana.

“Foi discutido esta questão, trabalharemos para criar as condições para essa reunião”, disse o presidente assistente da Rússia.

Ushakov chamou a conversa de “muito sério”. Na sua opinião, as negociações eram “boas”. “Concordamos em considerar os interesses um do outro, ao mesmo tempo em promover relacionamentos bilaterais. Moscou e Washington estão interessados ​​nisso “, disse Ushakov. Uma resposta à questão de saber se a Rússia e agora se aproximou, ele afirmou que era” difícil dizer “até agora, mas” houve uma conversa.