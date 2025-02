Negócio sua promoção sensacional para Stefano de Martino: eles a publicam aqui

Rai 1 aposta está sobre a mesa: Stefano de Martino No início da noite, com um “VIP” especial de Sua empresa. A indisização foi lançada por Tvblog E é do pesado, capaz de deixar os esquemas chateados, mas especialmente os equilíbrios futuros do Statestv (e também da competição).

Em Viale Mazzini, eles teriam pedido ao condutor do QuizShow para tocar e superar a parte do chocolate 6 milhões de espectadores No horário decisivo do slot doAcesso ao horário nobre Van Rai 1 para se mudar no início da noite por uma noite. Também haveria a data lateral: Sexta -feira, 2 de maioimediatamente Sua empresa Na versão de luxo, Long até meia -noite E com o papel de liderança Famos -competitores e insignificanteso. Uma fórmula, pelo menos no papel, para quebrar e compartilhar a escuta.





Para o Martino, não seria a primeira condução no início da noite, já uma experiência sólida no comando de Esta noite tudo é possívelO programa de comédia agradável e feliz na terça -feira à noite Rai 2. No entanto, o local (tanto em termos da rede quanto antes do dia da semana) parece ser um teste de exame neste caso. Se, como acredita, o Martino acabará sendo capaz de manter a responsabilidade pelo teste, nenhuma solução será excluída para ele, agora promovida ao primeiro condutor.





Uma primeira parte do mosaico, na realidade, já foi colocada: tendo feito melhor do que então Amadeus E seu recorde joga no primeiro tiro, praticamente desde os primeiros dias, foi para o “novo” Sua empresa Um cartão de visita em alguns aspectos chocantes. Não apenas isso: para surpreender positivamente o RAI, não existem apenas os dados “nus e crus” (as primeiras previsões falaram cerca de 1-2 pontos a menos do que compartilhar, mas em um nível muito alto), mas também as específicas, com o programa que o tornou cheio Jovens espectadores. Um detalhe muito pesado do ponto de vista do anúnciosAgora no sopé do ex -Sr. Belen. Fazer coisas Festival de SanremoRoba sim … Carlo Conti.