Negócios sua empresa, "Você paga por isso": Insultos voam em Olly e o festival sobre os créditos

“Eles escolhem a região onde estavam de férias com membros da família e perdem 100 mil euros”. Que de Daniele da Ligúria e sua esposa DiLetta se inscrevem para serem nomeados “mais partidas de geléia” de toda a temporada Sua empresaO programa de acesso pela primeira vez RAI 1 realizado por Stefano de Martino.

Os dois cônjuges voltam para casa sem euro, depois de também falharam na região feliz. “O grande erro não confia Lupo Que disseram: essa saída de menos é o Valle d’iosta (cálculo de probabilidade)! “, Responda a X um visualizador de barco quente, imediatamente após os créditos.” veio chorar… “, outro fã observa.”

Valle d’Aosta! “.

Mas o verdadeiro debate entre os “pacotes” de So So Sua empresaÉ a escolha musical dos autores de Martino e pós-sancionação: “O fim sem duas vidas não é o mesmo”, um espectador protesta sobre a transição de Duas vidas Por Marco Mengoni (que venceu o festival em 2023) A Balorda nostalgia Por OllyFresco de triunfo.

“Remova do final de Sua empresa A melhor música que o festival venceu nos últimos 25 anos para colocar alguém que nem sabe como pronunciar o R ​​é um rosto muito grande. Autores, retorne rapidamente às tradições “,”Duas vidas Perfeito, tanto no caso de Super-Vine, normalmente vencer quanto a peça terminou mal, porque literalmente o clássico Insta dos anos 2020 com Pressa. O número que Sanremo 2025 roubou só deve permanecer para as meninas das crianças … “,” Você excluiu Duas vidas De Mengoni no final da entrega, que, no entanto, deu um fechamento doce e melancólico, substituindo esse número nojento. Você vai me pagar “,” o fato de que todos pensamos Bresh e para a cobertura de Creuza de Ma Assim que vimos o concorrente da Ligúria, um país de esgoto “,” Van Duas vidas UM Balorda nostalgiaAtualizar ou rebaixar de Martiniano? “” Eles não foram embora Duas vidas por Tédio Mas eles foram removidos Duas vidas acima Log da música“,” A música de Olly que parecia estar cantando com a voz de Lupo “,” Oh meu Deus, então eu não sou o único louco notado “.