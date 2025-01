Nem um único tenista russo sobrou no Aberto da Austrália de 2025

Karen Khachanov perdeu e se tornou a última tenista russa a ser eliminada do Aberto da Austrália

Karen Khachanov perdeu na terceira rodada do Aberto da Austrália e se tornou a última tenista russa a ser eliminada do torneio.

O russo tem o status de 19ª raquete do mundo, perdeu para o representante americano Alex Michelsen (42º lugar no ranking ATP).

Khachanov não venceu um único set, a partida terminou com um placar de 0:3 (3:6, 6:7 (5:7), 2:6).

Assim, não sobrou nenhum tenista russo no individual masculino do Aberto da Austrália. Anteriormente, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Roman Safiullin e Pavel Kotov foram eliminados do torneio.

Ao mesmo tempo, os tenistas russos continuam a lutar no torneio.

