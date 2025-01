Nenhum atleta sofrerá devido ao faccionalismo: Associação Olímpica de Maharashtra irá a tribunal

A Associação Olímpica de Maharashtra (MOA) informou ao Tribunal Superior de Bombaim que serão feitos esforços para garantir que nenhum atleta sofra e todos serão convidados a participar nas provas que serão realizadas até os 38º Jogos Nacionais, a serem realizados em Uttarakhand.

O MOA informou isso durante a audiência de um apelo apresentado pela Maharashtra Volleyball Association (MVA) por meio dos defensores Amir Arsiwala e Yash Jariwala buscando que o MOA fosse instruído a conduzir os testes de seleção para a Seleção Feminina de Vôlei de Praia do Estado de Maharashtra com a participação da Associação dos Requerentes. .

O apelo também pedia que, caso o MOA prosseguisse com a Seleção Feminina de Vôlei de Praia do Estado de Maharashtra sem a participação da Associação dos Requerentes, o tribunal deveria anular e anular tais julgamentos de seleção e ordenar a realização de novos julgamentos de seleção.

A afirmação foi ouvida pela bancada dos ministros Dra. Neela Gokhale e Ashwin Bhobe, que destacaram que o MOA afirmou estar envidando esforços para evitar perdas aos atletas.

O MVA sofre de partidarismo e, portanto, diante desse cenário, os atletas não deveriam sofrer por isso, por isso uma facção procurou que as provas para o time de Vôlei também incluíssem atletas de sua facção. A questão de duas facções diferentes está pendente no Comissário de Caridade e ainda não foi decidida.

Ao final da audiência sobre a confissão de culpa do MVA, uma carta do MOA foi entregue ao tribunal informando: “Para evitar prejuízos aos atletas, serão enviadas cartas para

ambas as facções, convidando-as a participar das provas com seus respectivos atletas. Os atletas aprovados nas provas serão indicados para os Jogos Nacionais. Este convite do MOA a ambos os grupos não validará ou invalidará a autoridade de qualquer comité executivo. A validade dependerá inteiramente da decisão e ordem do Vice-Comissário de Caridade.”

As seletivas para a seleção estadual feminina de vôlei de praia acontecerão neste fim de semana e os 38º Jogos Nacionais terão início no dia 25 de janeiro de 2025.