Nenhuma roupa elegante está completa sem cinto: 4 estilos que estou adicionando agora a calças e saias

Admito: por muito tempo, os cintos nunca estiveram no meu radar. Até recentemente, eu os considerava puramente funcionais, dando pouca importância ao seu estilo e evitando-os tanto quanto possível. Mas ultimamente tive uma mudança completa de opinião – momento de lâmpada total. Enquanto navegava no Instagram em busca de inspiração para looks, percebi que todos os looks mais chiques que eu havia preferido tinham uma coisa em comum: um cinto discreto, mas inegavelmente estiloso.

Depois de encontrar alguns looks incrivelmente chiques, recentemente quis trazer os cintos de volta ao meu guarda-roupa. Quer seja usada nas brechas dos seus jeans favoritos, apertada sobre uma saia lápis elegante ou tecida sem esforço em um casaco de lã, essa tendência está passando por um grande momento.

Tal como acontece com todas as silhuetas principais, alguns estilos parecem mais modernos que outros. Continue lendo para descobrir as principais tendências de cintos que você deve conhecer no momento.

1. CINTOS DE CORDA

Notas de estilo: Virando tendência da nova estação, os cintos de corda chiques estão tomando conta da minha timeline. Alcançando o equilíbrio perfeito entre desfeito sem esforço e impecavelmente polido, este acessório divertido injeta textura, movimento e drama em qualquer roupa.

Este cinto de couro chique poderia facilmente passar por designer.

Isabelle Marant Cinto de couro Silvia Use-o sobre uma saia lápis elegante ou sobre um blazer de lã.

Medo de Deus Cinto de corda de couro esbranquiçado Compre enquanto está em promoção.

2. CINTOS COM ESTAMPA DE VACA

Notas de estilo: A tendência animal print não mostra sinais de desaceleração, e uma iteração particularmente chique está roubando a cena. Nesta temporada, os especialistas em moda estão adotando cintos com estampa de vaca, e eu sou totalmente a favor.

e outras histórias Cinto de cabelo de pônei com estampa de vaca Combinar um cinto com estampa de vaca com uma roupa simples é uma maneira fácil de elevar seu estilo.

Bondade Cinto Molebo M2416 – Vaca Pônei Seja rápido! Está quase esgotado.

Ilha fluvial Cinto de couro com fivela quadrada branca Ele vem em cinco tamanhos diferentes para que você possa encontrar o ajuste perfeito.

3. CINTOS MAGROS

Notas de estilo: Agora um item básico no meu guarda-roupa diário, os cintos finos se tornaram meu acessório preferido. Fornecendo estrutura e um ponto focal elegante, esta tendência de arranha-céus complementa sem esforço uma roupa com elegância discreta.

Isso vem com ferragens prateadas e douradas.

Isso também vem em um estilo de estampa de cobra.

São Lourenço Cinto extrafino Adicione um toque de glamour ao seu estilo do dia a dia.

4. CINTOS MARROM

Notas de estilo: Lenta mas seguramente, a tendência do marrom chocolate vem chegando aos guarda-roupas há vários anos. Para mim, a maneira mais estilosa de adotar esse tom rico e versátil é com um cinto marrom chique tecido nas alças dos meus jeans azuis ou brancos favoritos.

Coloque-os sobre seus jeans favoritos ou use-os com uma saia maxi.

Massimo Dutti Cinto de couro com fivela oval Comprei há algumas semanas e tenho usado sem parar desde então.

comida Cinto de camurça com tachas Benny Os fashionistas não se cansam deste cinto chique com tachas.